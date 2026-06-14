Trump anunció un acuerdo de paz con Irán y ordenó reabrir el estrecho de Ormuz

Trump aseguró que el entendimiento con Teherán ya está cerrado y dispuso el levantamiento inmediato del bloqueo naval en la región.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que su gobierno alcanzó un acuerdo definitivo con Irán para poner fin a la crisis que durante los últimos meses mantuvo en vilo a Medio Oriente y alteró uno de los corredores energéticos más importantes del planeta. Como primera consecuencia del entendimiento, el mandatario ordenó la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense que permanecía vigente en la zona.
La confirmación llegó a través de un mensaje publicado en las redes sociales del mandatario republicano, quien dio por concluidas las negociaciones con Teherán y celebró el resultado de las conversaciones diplomáticas.
“El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió Trump. En el mismo mensaje anunció medidas concretas destinadas a normalizar la circulación marítima en la región. “Por la presente autorizo plenamente la apertura libre de peajes del estrecho de Ormuz”, señaló.
El mandatario también confirmó el fin de las operaciones navales estadounidenses desplegadas durante la crisis. “Autorizo al mismo tiempo la eliminación inmediata del bloqueo naval de Estados Unidos”, expresó. Finalmente, cerró su publicación con una referencia al impacto que la decisión podría tener sobre el comercio internacional de energía: “Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”.
La declaración de Trump llegó pocos minutos después de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, revelara que Washington y Teherán habían alcanzado un acuerdo de paz tras una intensa ronda de negociaciones multilaterales.
Desde Islamabad, Sharif informó que ambas partes aceptaron poner fin a las operaciones militares y que la firma oficial del documento se realizará el próximo 19 de junio en Suiza, en una ceremonia que reunirá a representantes de ambos gobiernos y a los países que participaron de la mediación.
“Tras conversaciones intensivas, nos complace anunciar que el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido alcanzado”, afirmó el jefe de gobierno paquistaní.
Según explicó, el entendimiento contempla la “terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, una definición que también alcanza a otros escenarios de tensión regional vinculados al conflicto, entre ellos el Líbano, donde las hostilidades habían contribuido a profundizar la inestabilidad en Medio Oriente.
Sharif destacó que el acuerdo es el resultado de un esfuerzo diplomático sostenido por diversos actores regionales e internacionales que trabajaron para mantener abiertos los canales de diálogo incluso en los momentos de mayor tensión.
“Nos gustaría agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su compromiso para encontrar una solución diplomática al conflicto”, sostuvo.
El dirigente paquistaní también reconoció el papel desempeñado por Qatar, que durante gran parte de la crisis actuó como puente entre las partes. Además, elogió la intervención de Arabia Saudita y Turquía, países que colaboraron para acercar posiciones y facilitar el entendimiento final.
“Extendemos nuestro sincero agradecimiento a nuestros hermanos de Qatar por su apoyo para alcanzar este acuerdo”, señaló Sharif, quien además destacó las “inmensas contribuciones” realizadas por Riad y Ankara.
De acuerdo con el comunicado difundido por Pakistán, durante los próximos días se desarrollarán reuniones técnicas destinadas a definir los mecanismos de implementación del pacto. Esos encuentros servirán para coordinar el cronograma de medidas acordadas, supervisar el cese de las operaciones militares y preparar la ceremonia oficial prevista para la próxima semana en territorio suizo.
La reapertura del estrecho de Ormuz aparece como uno de los puntos centrales del acuerdo. La vía marítima conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y constituye una de las rutas estratégicas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas natural. Durante la crisis, las restricciones impuestas al tránsito marítimo generaron preocupación en los mercados energéticos internacionales y alimentaron temores sobre posibles interrupciones en el suministro global de crudo.
Por ese corredor circula una porción significativa de las exportaciones energéticas provenientes de los principales productores del Golfo, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento suele tener repercusiones inmediatas sobre los precios internacionales.
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