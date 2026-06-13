Llega el frío intenso: prevén temperaturas bajo cero en AMBA

Bajo cero a la mañana

Según las previsiones meteorológicas, las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre los 3 y los 6 grados en gran parte del área metropolitana, mientras que las máximas difícilmente superarán los 10 o 12 grados. En algunos sectores del conurbano bonaerense incluso podrían registrarse heladas y temperaturas por debajo de los cero grados durante las primeras horas de la mañana.

Cambios bruscos

Los especialistas explican que este tipo de sistemas frontales suelen generar cambios bruscos en períodos cortos de tiempo, ya que combinan precipitaciones, viento y el ingreso de masas de aire de origen polar que modifican rápidamente las condiciones previas.

El avance del frente frío estará precedido además por elevados niveles de humedad y bancos de niebla, fenómenos que se observaron durante los últimos días y que podrían afectar la visibilidad en rutas, accesos y distintos sectores urbanos.

Tras el paso del sistema, el tiempo tenderá a estabilizarse de manera gradual. Sin embargo, el aire frío continuará presente durante el inicio de la próxima semana, con jornadas de cielo parcialmente despejado y temperaturas bajas, en línea con la proximidad del invierno.

El fenómeno no se limitará al AMBA. Los pronósticos indican que gran parte del país experimentará un descenso térmico generalizado, con probabilidad de heladas en amplias zonas del interior bonaerense y de la región pampeana.