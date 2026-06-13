Llega el frío intenso: prevén temperaturas bajo cero en AMBA

El ingreso de un frente frío provocará lluvias, fuertes ráfagas de viento y un brusco descenso de la temperatura en el AMBA.
La llegada de un frente frío cambiará de manera abrupta las condiciones meteorológicas en la ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA), donde se esperan lluvias, ráfagas intensas de viento y un marcado descenso de las temperaturas que dará paso a un escenario plenamente invernal.
De acuerdo con los últimos pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno comenzará a sentirse durante la noche de este sábado, cuando la rotación del viento hacia el sector sur favorezca el ingreso de una masa de aire frío sobre la región central del país.
La jornada estará caracterizada por condiciones inestables, con aumento de la nubosidad y probabilidad de precipitaciones aisladas que podrían intensificarse hacia la noche. Además, se prevén vientos del sur con ráfagas de entre 40 y 50 kilómetros por hora.
Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 14 grados, aunque el cambio más significativo llegará durante el domingo, cuando el ingreso de aire frío se consolide y provoque una caída más pronunciada de los registros térmicos.
Según las previsiones meteorológicas, las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre los 3 y los 6 grados en gran parte del área metropolitana, mientras que las máximas difícilmente superarán los 10 o 12 grados. En algunos sectores del conurbano bonaerense incluso podrían registrarse heladas y temperaturas por debajo de los cero grados durante las primeras horas de la mañana.
Los especialistas explican que este tipo de sistemas frontales suelen generar cambios bruscos en períodos cortos de tiempo, ya que combinan precipitaciones, viento y el ingreso de masas de aire de origen polar que modifican rápidamente las condiciones previas.
El avance del frente frío estará precedido además por elevados niveles de humedad y bancos de niebla, fenómenos que se observaron durante los últimos días y que podrían afectar la visibilidad en rutas, accesos y distintos sectores urbanos.
Tras el paso del sistema, el tiempo tenderá a estabilizarse de manera gradual. Sin embargo, el aire frío continuará presente durante el inicio de la próxima semana, con jornadas de cielo parcialmente despejado y temperaturas bajas, en línea con la proximidad del invierno.
El fenómeno no se limitará al AMBA. Los pronósticos indican que gran parte del país experimentará un descenso térmico generalizado, con probabilidad de heladas en amplias zonas del interior bonaerense y de la región pampeana.
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