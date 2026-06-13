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Aumenta el transporte público: cuánto costarán los boletos desde el 15 de junio

La segunda etapa de la actualización tarifaria del transporte público definida por el Gobierno elevará las tarifas de colectivos y trenes en el AMBA.

A partir del 15 de junio entrará en vigencia una nueva actualización de las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco del esquema de aumentos dispuesto por el Gobierno nacional. La medida alcanzará a los servicios de colectivos de jurisdicción nacional y a los trenes metropolitanos.

Según lo establecido por la Secretaría de Transporte, esta segunda etapa contempla una suba del 2% para las líneas de colectivo nacionales y del 12,9% para los servicios ferroviarios. Los incrementos forman parte de un esquema tarifario escalonado anunciado a comienzos de mayo.

Con la actualización, los usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada abonarán un boleto mínimo de colectivo de $728,28, mientras que el pasaje mínimo de tren pasará a costar $350. En el caso de quienes no tengan la tarjeta nominalizada, las tarifas serán más elevadas debido a la aplicación del esquema diferencial vigente.

La nueva suba se suma al primer tramo de aumentos aplicado el 18 de mayo, cuando el Gobierno autorizó un incremento del 10% en los trenes y del 2% en los colectivos del AMBA. Con esta segunda actualización, se completa el cronograma tarifario definido para el sector y se profundiza el impacto sobre el gasto diario de los pasajeros que utilizan el transporte público para trasladarse.

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Habrá diversos cronogramas para el funcionamiento de colectivos, trenes, subte y taxis por los festejos de Año Nuevo.

Habrá diversos cronogramas para el funcionamiento de colectivos, trenes, subte y taxis por los festejos de Año Nuevo.

Colectivos del AMBA

  • Entre 0 y 3 kilómetros: $871,3.
  • Entre 3 y 6 kilómetros: $835,32.
  • Entre 6 y 12 kilómetros: $952.
  • Entre 12 y 27 kilómetros: $1.075,37.
  • Más de 27 kilómetros: $1.227,76.

Trenes del AMBA

  • Boleto mínimo: $350 con la SUBE registrada.
  • Boleto segunda sección (entre 12 y 24 kilómetros): $470.
  • Boleto tercera sección (más de 24 kilómetros): $590.

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Más aumentos para julio

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Un nuevo aumento en los boletos del transporte público.

Un nuevo aumento en los boletos del transporte público.

Para Julio se confirmaronm nuevos escalas de incrementos, en línea con la inflación de mayo que difundió el INDEC durante la semana. El cálculo se realiza tomando el último dato de inflación disponible a nivel nacional (2,1%) y en el Gran Buenos Aires (2,3%) sumado a dos puntos adicionales. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el pasaje mínimo será de más de $820 y superior a $1.059 para los que circulan por la Provincia de Buenos Aires (PBA).

Colectivos en Provincia de Buenos Aires

  • Entre 0 y 3 kilómetros: $1.059,28.
  • Entre 3 y 6 kilómetros: $1.191,68.
  • Entre 6 y 12 kilómetros: $1.324,09.
  • Entre 12 y 27 kilómetros: $1.588,91.
  • Más de 27 kilómetros: $1.868,03.

Colectivos en CABA

  • Entre 0 y 3 kilómetros: $820,6.
  • Entre 3 y 6 kilómetros: $911,81.
  • Entre 6 y 12 kilómetros: $982,05.
  • Entre 12 y 27 kilómetros: $1.052,35.
  • Más de 27 kilómetros: $1.868,03.

El subte también recibirá un incremento del 4,1%, por lo que el pasaje mínimo pasará a costar $1.622 a partir de julio. Lo mismo con los peajes de la Ciudad, donde las tarifas tendrán el mismo aumento. En la Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno: $1.922,14 para motocicletas; $4.613,65 para vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura; y $7.304,71 para vehículos pesados de hasta 2 ejes. Por su parte, las Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero: $1.153,49 para motocicletas; $1.922,14 para vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura; y $3.469,02 para vehículos pesados de hasta 2 ejes. Y en Alberti: $1.153,49 para motocicletas; $1.461,10 para vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura.

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