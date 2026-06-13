Aumenta el transporte público: cuánto costarán los boletos desde el 15 de junio

TRANSPORTE.jpg Habrá diversos cronogramas para el funcionamiento de colectivos, trenes, subte y taxis por los festejos de Año Nuevo.

Colectivos del AMBA

Entre 0 y 3 kilómetros: $871,3.

Entre 3 y 6 kilómetros: $835,32.

Entre 6 y 12 kilómetros: $952.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.075,37.

Más de 27 kilómetros: $1.227,76.

Trenes del AMBA

Boleto mínimo: $350 con la SUBE registrada.

Boleto segunda sección (entre 12 y 24 kilómetros): $470.

Boleto tercera sección (más de 24 kilómetros): $590.

Más aumentos para julio

tarjeta-subejpg Un nuevo aumento en los boletos del transporte público.

Para Julio se confirmaronm nuevos escalas de incrementos, en línea con la inflación de mayo que difundió el INDEC durante la semana. El cálculo se realiza tomando el último dato de inflación disponible a nivel nacional (2,1%) y en el Gran Buenos Aires (2,3%) sumado a dos puntos adicionales. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el pasaje mínimo será de más de $820 y superior a $1.059 para los que circulan por la Provincia de Buenos Aires (PBA).

Colectivos en Provincia de Buenos Aires

Entre 0 y 3 kilómetros: $1.059,28.

Entre 3 y 6 kilómetros: $1.191,68.

Entre 6 y 12 kilómetros: $1.324,09.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.588,91.

Más de 27 kilómetros: $1.868,03.

Colectivos en CABA

Entre 0 y 3 kilómetros: $820,6.

Entre 3 y 6 kilómetros: $911,81.

Entre 6 y 12 kilómetros: $982,05.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.052,35.

Más de 27 kilómetros: $1.868,03.

El subte también recibirá un incremento del 4,1%, por lo que el pasaje mínimo pasará a costar $1.622 a partir de julio. Lo mismo con los peajes de la Ciudad, donde las tarifas tendrán el mismo aumento. En la Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno: $1.922,14 para motocicletas; $4.613,65 para vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura; y $7.304,71 para vehículos pesados de hasta 2 ejes. Por su parte, las Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero: $1.153,49 para motocicletas; $1.922,14 para vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura; y $3.469,02 para vehículos pesados de hasta 2 ejes. Y en Alberti: $1.153,49 para motocicletas; $1.461,10 para vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura.