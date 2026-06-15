Aumentan los boletos de colectivos y trenes en el AMBA: cuáles son las nuevas tarifas desde este lunes

Entró en vigencia el segundo tramo del esquema definido semanas atrás y ya se aplican valores más altos para viajar en la región metropolitana,
Desde este lunes comenzaron a regir nuevos cuadros tarifarios para el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires. La medida corresponde al segundo tramo de actualizaciones dispuesto por la Secretaría de Transporte y alcanza tanto a colectivos como a trenes.
Las líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional reciben una suba del 2%, mientras que los servicios ferroviarios del AMBA registran un incremento del 12,9%. Para los ciudadanos que tengan la tarjeta SUBE registrada el boleto mínimo de colectivo costará $728,28 y el de tren $350 a partir de este lunes. La actualización complementa el ajuste aplicado el pasado 18 de mayo, cuando se habían incrementado un 10% los pasajes ferroviarios y un 2% los de los ómnibus metropolitanos.
Las tarifas de colectivos en el AMBA quedaron establecidas de la siguiente manera:
En los trenes, los nuevos valores son los siguientes:
Además, ya fueron definidas nuevas subas para julio, que estarán vinculadas a la evolución de la inflación. El mecanismo contempla el último índice disponible publicado por el INDEC, tanto a nivel nacional como para el Gran Buenos Aires, al que se agregan dos puntos porcentuales.
En ese contexto, el boleto mínimo de colectivo superará los $820 en la Ciudad de Buenos Aires y los $1.059 en la provincia de Buenos Aires. Los nuevos cuadros tarifarios también alcanzarán a otros servicios de transporte.
Asimismo, el subte aumentará 4,1% desde julio y el pasaje mínimo llegará a $1.622. Las autopistas porteñas tambiéntendrán ajustes en sus peajes, con nuevos valores para motos, autos y vehículos pesados en los distintos corredores administrados por la Ciudad.
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