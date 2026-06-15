Aumentan los boletos de colectivos y trenes en el AMBA: cuáles son las nuevas tarifas desde este lunes

Boleto mínimo: $350 con SUBE registrada.

Segunda sección (entre 12 y 24 kilómetros): $470.

Tercera sección (más de 24 kilómetros): $590.

Además, ya fueron definidas nuevas subas para julio, que estarán vinculadas a la evolución de la inflación. El mecanismo contempla el último índice disponible publicado por el INDEC, tanto a nivel nacional como para el Gran Buenos Aires, al que se agregan dos puntos porcentuales.

En ese contexto, el boleto mínimo de colectivo superará los $820 en la Ciudad de Buenos Aires y los $1.059 en la provincia de Buenos Aires. Los nuevos cuadros tarifarios también alcanzarán a otros servicios de transporte.

El gobierno nacional insiste en la necesidad de llevar adelante una renovación total en la gestión del transporte. El tren sigue siendo el transporte más barato.

Asimismo, el subte aumentará 4,1% desde julio y el pasaje mínimo llegará a $1.622. Las autopistas porteñas tambiéntendrán ajustes en sus peajes, con nuevos valores para motos, autos y vehículos pesados en los distintos corredores administrados por la Ciudad.