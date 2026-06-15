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Aumentan los boletos de colectivos y trenes en el AMBA: cuáles son las nuevas tarifas desde este lunes

Entró en vigencia el segundo tramo del esquema definido semanas atrás y ya se aplican valores más altos para viajar en la región metropolitana,

Desde este lunes comenzaron a regir nuevos cuadros tarifarios para el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires. La medida corresponde al segundo tramo de actualizaciones dispuesto por la Secretaría de Transporte y alcanza tanto a colectivos como a trenes.

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Las líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional reciben una suba del 2%, mientras que los servicios ferroviarios del AMBA registran un incremento del 12,9%. Para los ciudadanos que tengan la tarjeta SUBE registrada el boleto mínimo de colectivo costará $728,28 y el de tren $350 a partir de este lunes. La actualización complementa el ajuste aplicado el pasado 18 de mayo, cuando se habían incrementado un 10% los pasajes ferroviarios y un 2% los de los ómnibus metropolitanos.

La suba alcanza tanto a los colectivos como al subte porteño, en un contexto de revisiones tarifarias casi mensuales.

Las tarifas de colectivos en el AMBA quedaron establecidas de la siguiente manera:

  • Entre 0 y 3 kilómetros: $871,3.
  • Entre 3 y 6 kilómetros: $835,32.
  • Entre 6 y 12 kilómetros: $952.
  • Entre 12 y 27 kilómetros: $1.075,37.
  • Más de 27 kilómetros: $1.227,76.

En los trenes, los nuevos valores son los siguientes:

  • Boleto mínimo: $350 con SUBE registrada.
  • Segunda sección (entre 12 y 24 kilómetros): $470.
  • Tercera sección (más de 24 kilómetros): $590.

Además, ya fueron definidas nuevas subas para julio, que estarán vinculadas a la evolución de la inflación. El mecanismo contempla el último índice disponible publicado por el INDEC, tanto a nivel nacional como para el Gran Buenos Aires, al que se agregan dos puntos porcentuales.

En ese contexto, el boleto mínimo de colectivo superará los $820 en la Ciudad de Buenos Aires y los $1.059 en la provincia de Buenos Aires. Los nuevos cuadros tarifarios también alcanzarán a otros servicios de transporte.

El gobierno nacional insiste en la necesidad de llevar adelante una renovación total en la gestión del transporte.
El tren sigue siendo el transporte más barato.

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Asimismo, el subte aumentará 4,1% desde julio y el pasaje mínimo llegará a $1.622. Las autopistas porteñas tambiéntendrán ajustes en sus peajes, con nuevos valores para motos, autos y vehículos pesados en los distintos corredores administrados por la Ciudad.

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