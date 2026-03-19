Consultá el horóscopo del viernes 20 de marzo

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Comunicación clave para cerrar temas pendientes. Una charla bien dada pone punto final a algo. Números: 6, 10, 23.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Mucha carga emocional, pero también comprensión. Sabés mejor cómo cuidarte y a quién dejar entrar. Números: 3, 15, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu imagen y tu rol cambian sutilmente. Ser más auténtico te hace más atractivo. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día ideal para limpiar, archivar, cerrar pendientes. Dejar todo más ordenado prepara mejor el próximo tramo. Números: 5, 16, 31.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos en modo balance final. Lo que no se sostiene con respeto y verdad, se cae solo. Números: 8, 14, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición sobre un gran cambio interno. Puede dar miedo, pero te lleva a una versión más real de vos. Números: 9, 18, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Pensás en qué querés realmente a futuro. Un deseo que parecía sueño empieza a sentirse alcanzable. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Balance de responsabilidades asumidas. Ajustar lo que tomás y lo que delegás es clave para tu salud. Números: 10, 20, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu visión de futuro se afina. Elegís con quién y con qué proyectos querés seguir contando. Números: 11, 21, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Cierre de ciclo emocional fuerte. Aceptar algo tal como es te libera mucha energía. Números: 4, 157, 36.