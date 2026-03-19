Consultá el horóscopo del viernes 20 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Se cierra una etapa y se prepara otra. Definir qué no querés más es tan importante como lo que sí. Números: 2, 8, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás estabilidad, pero la vida te sugiere una leve reorganización. Aceptarla te fortalece. Números: 4, 11, 28.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Comunicación clave para cerrar temas pendientes. Una charla bien dada pone punto final a algo. Números: 6, 10, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Mucha carga emocional, pero también comprensión. Sabés mejor cómo cuidarte y a quién dejar entrar. Números: 3, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu imagen y tu rol cambian sutilmente. Ser más auténtico te hace más atractivo. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día ideal para limpiar, archivar, cerrar pendientes. Dejar todo más ordenado prepara mejor el próximo tramo. Números: 5, 16, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos en modo balance final. Lo que no se sostiene con respeto y verdad, se cae solo. Números: 8, 14, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición sobre un gran cambio interno. Puede dar miedo, pero te lleva a una versión más real de vos. Números: 9, 18, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Pensás en qué querés realmente a futuro. Un deseo que parecía sueño empieza a sentirse alcanzable. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Balance de responsabilidades asumidas. Ajustar lo que tomás y lo que delegás es clave para tu salud. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu visión de futuro se afina. Elegís con quién y con qué proyectos querés seguir contando. Números: 11, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Cierre de ciclo emocional fuerte. Aceptar algo tal como es te libera mucha energía. Números: 4, 157, 36.
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