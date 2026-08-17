"Es mi sueño": llega la gran final

El jurado de lujo estuvo integrado de manera estable por Abel Pintos, “La Mona” Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton, a quienes se sumaron a lo largo de la temporada figuras como Natalie Pérez, Carlos Baute, Ángela Leiva y Nahuel Pennisi, entre otros. Con el sistema de las palancas de colores (verde, amarillo y rojo) y las puntuaciones posteriores, el panel acompañó a los participantes en un formato que combinó actuaciones en vivo con relatos profundamente emotivos.