"Es mi sueño": llega la gran final

Luego de seis meses llenos de emoción y talento, llega a su fin la primera temporada del programa de Guido Kaczka y en una edición especial desde el Teatro Ópera.
Este martes 18 de agosto, a las 21 por El Trece, los ocho finalistas que lograron destacarse a lo largo de cada una de las etapas de "Es mi sueño", tendrán la oportunidad de presentarse en vivo desde el escenario del Teatro Ópera, ante el jurado que los acompañó y evaluó durante todo el programa.
El ciclo -que se estrenó el 9 de marzo de 2026-, buscó desde el primer día encontrar a un artista capaz de conmover con su voz y su historia personal. Más de 400 inscriptos pasaron por las audiciones, cientos llegaron al estudio y sólo ocho alcanzaron la definición con un gran premio es de 100 millones de pesos.
El jurado de lujo estuvo integrado de manera estable por Abel Pintos, “La Mona” Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton, a quienes se sumaron a lo largo de la temporada figuras como Natalie Pérez, Carlos Baute, Ángela Leiva y Nahuel Pennisi, entre otros. Con el sistema de las palancas de colores (verde, amarillo y rojo) y las puntuaciones posteriores, el panel acompañó a los participantes en un formato que combinó actuaciones en vivo con relatos profundamente emotivos.
La final está confirmada para este martes 18 de agosto de 2026, a las 21, desde el histórico Teatro Ópera de la avenida Corrientes, con transmisión en vivo por El Trece. La producción preparó una gala especial con puesta en escena renovada y un importante despliegue técnico. Al día siguiente, el miércoles 19, el canal estrenará la segunda temporada del ciclo, esta vez con participantes famosos.
Guido Kaczka, quien además es productor del programa a través de Kuarzo Entertainment Argentina, había anticipado desde el debut que “esos ocho van a definir el gran premio en el Teatro Ópera”. El público podrá seguir la definición en vivo y, para quienes quieran vivirla desde la platea, El Trece abrió convocatorias previas para conseguir ubicaciones preferenciales.
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