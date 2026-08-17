La actividad metalúrgica se sigue desplomando: cae un 4,4% interanual

El sector acumula una contracción del 5,5% en 2026 respecto del año pasado y el uso de la capacidad instalada es de apenas el 39,2%, por lo que se siguen perdiendo empleos.
Durante julio de 2026, la actividad metalúrgica registró una variación interanual de -4,4% y con respecto al mes pasado un incremento de tan sólo 0,1%. De esta manera, el sector continúa operando en un piso históricamente bajo y acumula una contracción de -5,5% en lo que va de 2026.
El informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) señala que la utilización de la capacidad instalada se encuentra en uno de sus niveles más bajos en términos históricos ubicándose en 39,2%, registrando una caída de 6,0 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año previo. Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial, similar a los niveles de salida de la pandemia de 2020.
Desde el punto de vista sectorial, el panorama continúa siendo contractivo. Sólo Autopartes (1,9%), tuvo un crecimiento con respecto al indicador previo, aunque el rubro acumula una caída de 3,1% en los últimos seis meses.
El resto del entramado metalúrgico se mantuvo en retroceso: Bienes de Capital (-9,5%), Maquinaria Agrícola (7,7%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-4,3%), Equipamiento Médico (-3,9%), Carrocerías y Remolques (-3,4%), Otros Productos de Metal (-1,7%), y Fundición (-1,5%), registraron caídas interanuales persistentes.
El análisis por cadena de valor refuerza este diagnóstico: todas tuvieron un registro negativo por segundo mes seguido: Consumo Final (-9,6%), Construcción (-8,2%), Agrícola (-7,9%), Minería (-6,4%), Petróleo y Gas (-4,4%), Energía Eléctrica (-3,2%), Alimentos y bebidas (-2,6%), y Automotriz (-1,1%).
El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, detalló que “la producción metalúrgica continúa estancada, con índices de productividad históricamente bajos, que configura un escenario de mucha incertidumbre que nos permita avizorar un sendero de recuperación”.
En ese sentido, destacó que “continúa una persistente retracción en el mercado y esta baja demanda que afecta a todos los sectores productivos, dificulta la operatividad de muchas empresas. Se torna vital el desarrollo de herramientas tendientes a promover la inversión para de este modo poder sostener el empleo en todo el entramado industrial”.
Para el próximo trimestre, 7 de cada 10 empresas no espera cambios en su producción. En un contexto de producción estancada y sin señales de recuperación de la demanda interna, las expectativas continúan reflejando un escenario de cautela.
La caída de la actividad se extendió a las principales provincias metalúrgicas, aunque con distinta intensidad. Córdoba volvió a registrar el retroceso más pronunciado (-7,9%), explicado principalmente por el desempeño de maquinaria agrícola y autopartes. Por su parte, Buenos Aires (-5,8%) tuvo bajas concentradas en bienes de capital y equipo médico. Mendoza (−4,6%) y Entre Ríos (−4,2%) mostraron caídas de magnitud similar, determinadas en ambos casos por el retroceso de bienes de capital. Santa Fe (−3,8%) fue la provincia con la baja más acotada, con un resultado más repartido entre las empresas relevadas. Las caídas en equipos y aparatos eléctricos y maquinaria agrícola determinaron el signo negativo del conjunto.
El nivel de empleo que aportan las empresas del sector, registra una caída interanual de -2,2% y -0,2% con respecto al mes anterior.