La actividad metalúrgica se sigue desplomando: cae un 4,4% interanual

El análisis por cadena de valor refuerza este diagnóstico: todas tuvieron un registro negativo por segundo mes seguido: Consumo Final (-9,6%), Construcción (-8,2%), Agrícola (-7,9%), Minería (-6,4%), Petróleo y Gas (-4,4%), Energía Eléctrica (-3,2%), Alimentos y bebidas (-2,6%), y Automotriz (-1,1%).

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, detalló que “la producción metalúrgica continúa estancada, con índices de productividad históricamente bajos, que configura un escenario de mucha incertidumbre que nos permita avizorar un sendero de recuperación”.

En ese sentido, destacó que “continúa una persistente retracción en el mercado y esta baja demanda que afecta a todos los sectores productivos, dificulta la operatividad de muchas empresas. Se torna vital el desarrollo de herramientas tendientes a promover la inversión para de este modo poder sostener el empleo en todo el entramado industrial”.

Para el próximo trimestre, 7 de cada 10 empresas no espera cambios en su producción. En un contexto de producción estancada y sin señales de recuperación de la demanda interna, las expectativas continúan reflejando un escenario de cautela.

La caída de la actividad se extendió a las principales provincias metalúrgicas, aunque con distinta intensidad. Córdoba volvió a registrar el retroceso más pronunciado (-7,9%), explicado principalmente por el desempeño de maquinaria agrícola y autopartes. Por su parte, Buenos Aires (-5,8%) tuvo bajas concentradas en bienes de capital y equipo médico. Mendoza (−4,6%) y Entre Ríos (−4,2%) mostraron caídas de magnitud similar, determinadas en ambos casos por el retroceso de bienes de capital. Santa Fe (−3,8%) fue la provincia con la baja más acotada, con un resultado más repartido entre las empresas relevadas. Las caídas en equipos y aparatos eléctricos y maquinaria agrícola determinaron el signo negativo del conjunto.

El nivel de empleo que aportan las empresas del sector, registra una caída interanual de -2,2% y -0,2% con respecto al mes anterior.