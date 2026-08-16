Milei relacionó a San Martín con la libertad y no volver al pasado

En ese marco, aseguró que “Pese a que la mayoría de la población se empobreció, hay algunos que quieren volver al pasado, una minoría que se benefició enormemente”, indicó, “pero no hay un pasado al que volver”.

Además, sostuvo que varias de las libertades logradas por San Martín se “fueron perdiendo” y consideró que Argentina necesita “unas Fuerzas Armadas bien equipadas” como así también “tener mejores policías”.

“Algunos eligen el camino del mal y deben ser sometidos por la fuerza”, sostuvo el presidente

Y concluyó: “Viva San Martín. Viva la Argentina. Que las fuerzas del cielo nos acompañan. Viva la libertad carajo”.

El regreso de Milei a la escena pública se projo 10 días después de su última aparición, cuando viajó a Colombia para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella. Durante su ausencia, Karina Milei y la mesa política del Gobierno concentraron la actividad partidaria y legislativa, con especial atención en la estrategia oficial después del revés sufrido en el Senado y en la búsqueda de acuerdos para impulsar los próximos proyectos del Ejecutivo.

La presencia de Jorge Macri adquiere especial relevancia por las negociaciones que La Libertad Avanza y el PRO mantienen para coordinar posiciones en el Congreso y avanzar hacia posibles acuerdos electorales. El diálogo se reactivó la semana pasada después de una conversación entre Karina Milei y Mauricio Macri, que derivó en la convocatoria a una mesa de negociación política. Del encuentro participaron Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem por el oficialismo, mientras que Cristian Ritondo y Fernando de Andreis representaron al PRO.

En paralelo, Jorge Macri mantiene su intención de buscar la reelección al frente de la Ciudad de Buenos Aires, aunque en su entorno remarcan que todavía resta tiempo para definir el escenario electoral. “Quiere ser reelecto y va a trabajar para eso. Ahora está muy abocado a la gestión”, señalaron cerca del jefe de Gobierno. En ese marco, el acto por San Martín será la primera aparición conjunta de Milei y Jorge Macri desde la reactivación de las conversaciones entre ambos espacios y funcionará también como una señal política del acercamiento.