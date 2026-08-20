Consulta el horóscopo del viernes 21 de agosto

ESCORPIO (Octubre 23 - Noviembre 21): La suerte te impulsa hoy a deshacerte de lo que te pesa, frena o limita. Aligerar tu carga mental, emocional o material limpiando tus espacios y soltando resentimientos abrirá canales de fortuna. Números de la Suerte: 1, 10, 19

SAGITARIO (Noviembre 22 - Diciembre 21): La fortuna te acompaña hoy en la búsqueda incansable de la verdad y el conocimiento. Investigar a fondo y comprender el trasfondo de las cosas te otorgará una valiosa claridad y liberación. Números de la Suerte: 2, 11, 20

CAPRICORNIO (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral favorece hoy la disciplina, constancia y tenacidad laboral. Tu perseverancia diaria ante las responsabilidades será debidamente recompensada, consolidando tu éxito profesional. Números de la Suerte: 3, 12, 21

ACUARIO (Enero 21 - Febrero 19): Día marcado por encuentros inesperados, llamadas o sorpresas sociales. Mantente abierto a la socialización espontánea; podrías conectar con alguien sumamente fascinante que te aporte visiones frescas. Números de la Suerte: 4, 13, 22

PISCIS (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte se esconde hoy en la reflexión, la introspección y la soledad creativa. Buscar momentos a solas para meditar o hacer arte te conectará profundamente con tu mundo interno, trayéndote paz. Números de la Suerte: 5, 14, 23

ARIES (Marzo 21 - Abril 20): Hoy la suerte astral favorece el impulso renovador de nuevos comienzos y retos. No temas las situaciones imprevistas ni los terrenos inexplorados; tu valentía innata será el motor definitivo para el éxito. Números de la Suerte: 3, 12, 21

TAURO (Abril 21 - Mayo 20): La fortuna está hoy en la creatividad aplicada a tus finanzas e ingresos. Explora enfoques alternativos para dinamizar tu economía o busca rentabilizar una destreza personal. Innovar rinde frutos. Números de la Suerte: 4, 13, 22

GÉMINIS (Mayo 21 - Junio 21): Día propicio para el intercambio estimulante de ideas, debates o charlas. Las conversaciones abiertas con amigos o colegas despertarán tu agilidad mental, revelándote oportunidades sumamente afortunadas. Números de la Suerte: 5, 14, 23

CÁNCER (Junio 22 - Julio 22): La suerte brilla hoy en tu cuidado personal, mimo, descanso y salud. Dedica la jornada a relajarte profundamente y escuchar a tu cuerpo; renovar tu energía interna atraerá prosperidad. Números de la Suerte: 6, 15, 24