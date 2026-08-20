Consulta el horóscopo del viernes 21 de agosto

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.
LEO (Julio 23 - Agosto 22): Tu confianza, seguridad y autoestima son magnéticas hoy. Utiliza esa tremenda seguridad interior para proyectar tus objetivos, liderar iniciativas y atraer hacia ti las circunstancias indicadas. Números de la Suerte: 7, 16, 25
VIRGO (Agosto 23 - Septiembre 22): La fortuna astral se manifiesta hoy en la atención meticulosa al detalle en tus labores. La precisión es oro hoy; revisar minuciosamente cada plan te asegurará resultados impecables y muy valorados. Números de la Suerte: 8, 17, 26
LIBRA (Septiembre 23 - Octubre 22): Hoy la suerte se concentra en la armonía de pareja, el romance y el afecto. El amor, la comprensión mutua y la empatía florecerán con facilidad si dedicas momentos de calidad a compartir de corazón. Números de la Suerte: 9, 18, 27
ESCORPIO (Octubre 23 - Noviembre 21): La suerte te impulsa hoy a deshacerte de lo que te pesa, frena o limita. Aligerar tu carga mental, emocional o material limpiando tus espacios y soltando resentimientos abrirá canales de fortuna. Números de la Suerte: 1, 10, 19
SAGITARIO (Noviembre 22 - Diciembre 21): La fortuna te acompaña hoy en la búsqueda incansable de la verdad y el conocimiento. Investigar a fondo y comprender el trasfondo de las cosas te otorgará una valiosa claridad y liberación. Números de la Suerte: 2, 11, 20
CAPRICORNIO (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral favorece hoy la disciplina, constancia y tenacidad laboral. Tu perseverancia diaria ante las responsabilidades será debidamente recompensada, consolidando tu éxito profesional. Números de la Suerte: 3, 12, 21
ACUARIO (Enero 21 - Febrero 19): Día marcado por encuentros inesperados, llamadas o sorpresas sociales. Mantente abierto a la socialización espontánea; podrías conectar con alguien sumamente fascinante que te aporte visiones frescas. Números de la Suerte: 4, 13, 22
PISCIS (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte se esconde hoy en la reflexión, la introspección y la soledad creativa. Buscar momentos a solas para meditar o hacer arte te conectará profundamente con tu mundo interno, trayéndote paz. Números de la Suerte: 5, 14, 23
ARIES (Marzo 21 - Abril 20): Hoy la suerte astral favorece el impulso renovador de nuevos comienzos y retos. No temas las situaciones imprevistas ni los terrenos inexplorados; tu valentía innata será el motor definitivo para el éxito. Números de la Suerte: 3, 12, 21
TAURO (Abril 21 - Mayo 20): La fortuna está hoy en la creatividad aplicada a tus finanzas e ingresos. Explora enfoques alternativos para dinamizar tu economía o busca rentabilizar una destreza personal. Innovar rinde frutos. Números de la Suerte: 4, 13, 22
GÉMINIS (Mayo 21 - Junio 21): Día propicio para el intercambio estimulante de ideas, debates o charlas. Las conversaciones abiertas con amigos o colegas despertarán tu agilidad mental, revelándote oportunidades sumamente afortunadas. Números de la Suerte: 5, 14, 23
CÁNCER (Junio 22 - Julio 22): La suerte brilla hoy en tu cuidado personal, mimo, descanso y salud. Dedica la jornada a relajarte profundamente y escuchar a tu cuerpo; renovar tu energía interna atraerá prosperidad. Números de la Suerte: 6, 15, 24
comentar