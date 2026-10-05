Javier Milei recibió un mensaje de Flávio Bolsonaro y apuntó otra vez contra Lula

Por su parte, Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, también agradeció a Milei y lo llamó a trabajar juntos. "El camino hacia la prosperidad comienza en casa. América Latina tiene ante sí la oportunidad histórica de superar el modelo socialista empobrecedor", afirmó en el inicio del posteo, ilustrado con una imagen del candidato a presidente y el libertario.

El camino hacia la prosperidad comienza en casa. América Latina tiene ante sí la oportunidad histórica de superar el modelo socialista empobrecedor.



Tengo la convicción de que, juntos, inauguraremos una verdadera ERA DE ORO para nuestra región, con una firme cooperación en… https://t.co/42qBhoNKQm pic.twitter.com/TvsMEFXbCD — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) October 5, 2026

"Tengo la convicción de que, juntos, inauguraremos una verdadera ERA DE ORO para nuestra región, con una firme cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo, respeto a la soberanía de nuestras naciones y una economía de mercado justa", añadió.

Y concluyó: "Contamos con usted, Presidente @JMilei, y con el querido pueblo argentino para hacer realidad todo el extraordinario potencial de nuestros pueblos y países".

Nuevas críticas de Milei a Lula

El dirigente de La Libertad Avanza renovó este lunes sus ataques contra Lula, a quien llamó otra vez "zurdo comunista".

Milei lo expresó a través de un posteo en su cuenta de la red social X, en el que destacó la reacción positiva de los mercados luego de que Bolsonaro terminara por delante ayer de Lula da Silva en la primera vuelta presidencial de Brasil. “DE MANUAL…!!! Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas… Zurdos empobrecedores, córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente. MAGA!”, escribió.

DE MANUAL...!!!

Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas...

Zurdos empobrecedores córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente.

MAGA! https://t.co/u1ByWkHbfz — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2026

La publicación del mandatario argentino se produjo después de que los activos brasileños negociados en el exterior registraran fuertes avances tras conocerse el resultado electoral, en el que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos y superó al actual mandatario, que consiguió un 45,16%.

De ese modo, ninguno de los dos alcanzó la mayoría necesaria para consagrarse presidente, por lo que ambos volverán a enfrentarse en una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.