Inflación: anticipan que el IPC volvió a subir a cerca del 2% en septiembre

Los alimentos volvieron a presionar los precios

C&T Asesores Económicos ubicó la inflación de septiembre en 1,9%. En su medición, los alimentos y las bebidas aumentaron 2%, con fuertes subas en algunos productos: las verduras treparon 11% y la carne aumentó 2,1%.

Analytica, por su parte, también proyectó una inflación cercana al 2%. Según su relevamiento, los alimentos y las bebidas subieron 0,8% en la última semana del mes y acumularon un incremento del 2,8% en las últimas cuatro semanas.

El dato de septiembre mostraría así un cambio respecto de los meses anteriores. Después de registrar una inflación del 2,1% en julio, el índice había bajado al 1,7% en agosto. Ahora, las consultoras anticipan que los precios volvieron a tomar impulso y que el IPC se ubicó nuevamente alrededor del 2%.