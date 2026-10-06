Inflación: anticipan que el IPC volvió a subir a cerca del 2% en septiembre

Distintas consultoras privadas estiman que los precios se aceleraron frente al 1,7% de agosto, con los alimentos como uno de los principales motivos.
La inflación de septiembre habría vuelto a subir y quedaría cerca del 2%, según las estimaciones de distintas consultoras privadas. El dato marcaría un nuevo freno a la desaceleración de los precios, luego de que el IPC registrara en agosto un aumento del 1,7%, el menor en 14 meses.
Los relevamientos privados coinciden en que los alimentos y las bebidas fueron uno de los principales factores detrás de la aceleración. Las distintas mediciones ubican la inflación del mes entre el 1,9% y el 2%.
LCG informó que los productos básicos de alimentación aumentaron 1,7% durante la última semana de septiembre y acumularon una suba del 2,7% en las últimas cuatro semanas. El comportamiento de este rubro tiene un fuerte impacto en el resultado general por el peso que tiene dentro de la canasta de consumo.
La Fundación Libertad y Progreso estimó una inflación del 2% en septiembre y señaló que los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron 3,2%. Eco Go también calculó una suba del 2% y destacó el impacto de algunos factores estacionales.
C&T Asesores Económicos ubicó la inflación de septiembre en 1,9%. En su medición, los alimentos y las bebidas aumentaron 2%, con fuertes subas en algunos productos: las verduras treparon 11% y la carne aumentó 2,1%.
Analytica, por su parte, también proyectó una inflación cercana al 2%. Según su relevamiento, los alimentos y las bebidas subieron 0,8% en la última semana del mes y acumularon un incremento del 2,8% en las últimas cuatro semanas.
El dato de septiembre mostraría así un cambio respecto de los meses anteriores. Después de registrar una inflación del 2,1% en julio, el índice había bajado al 1,7% en agosto. Ahora, las consultoras anticipan que los precios volvieron a tomar impulso y que el IPC se ubicó nuevamente alrededor del 2%.