Números de la Suerte: 4, 13, 22

Capricornio (Diciembre 22 - Enero 20): Construye sobre bases firmes hoy. La fortuna astral favorece la planificación a largo plazo y la solidez. Estructura tus pasos futuros con paciencia y total disciplina para asegurar un éxito duradero.

Números de la Suerte: 5, 14, 23

Acuario (Enero 21 - Febrero 19): Sorpresas sociales en el horizonte hoy. Este es un día de conexiones sociales inesperadas. Un contacto imprevisto o participar de un ámbito colectivo te revelará información muy valiosa para tus planes.

Números de la Suerte: 6, 15, 24

Piscis (Febrero 20 - Marzo 20): Tu generosidad de espíritu será recompensada hoy. La suerte se esconde en la compasión y la ayuda desinteresada hacia los demás. Ofrecer una mano amiga te sintonizará con una corriente de profunda paz.

Números de la Suerte: 7, 16, 25

Aries (Marzo 21 - Abril 20): El crecimiento personal es tu enfoque hoy. La suerte astral favorece la búsqueda de nuevas experiencias que te enriquezcan. Anímate a probar algo diferente que expanda tu mente y tus metas profesionales.

Números de la Suerte: 5, 14, 23

Tauro (Abril 21 - Mayo 20): Mantén el ojo en tus cuentas. La fortuna está hoy en la estabilidad de tus finanzas y en una gestión inteligente. Revisa tus gastos e ingresos; un enfoque ordenado y disciplinado te dará una gran tranquilidad.

Números de la Suerte: 6, 15, 24

Géminis (Mayo 21 - Junio 21): La transparencia es tu mejor política hoy. Este es un día de mensajes claros, directos y honestos. La franqueza en tus comunicaciones te abrirá atractivas puertas y generará una gran confianza mutua.

Números de la Suerte: 7, 16, 25

Cáncer (Junio 22 - Julio 22): Tu amor y protección son un bálsamo hoy. La suerte brilla en la protección de tus seres queridos y en la contención familiar. Tu presencia afectuosa y tu escucha serán un pilar vital para los tuyos.

Números de la Suerte: 8, 17, 26

Leo (Julio 23 - Agosto 22): Tu energía es tu gran carta de presentación hoy. Tu vitalidad y tu espíritu positivo son tu amuleto de la suerte. Irradia optimismo en todo lo que emprendas; tu entusiasmo resultará completamente magnético.

Números de la Suerte: 9, 18, 27

Virgo (Agosto 23 - Septiembre 22): Los pequeños logros hacen una gran diferencia hoy. La fortuna astral se manifiesta en la eficiencia en tus tareas diarias y en el orden. Organizar tu jornada con minuciosidad te dará un gran control.

Números de la Suerte: 1, 10, 19

Libra (Septiembre 23 - Octubre 22): El trabajo cooperativo te traerá éxito hoy. La suerte está en la armonía en tus relaciones laborales. La colaboración, el entendimiento mutuo y buscar consensos facilitarán alcanzar metas colectivas.

Números de la Suerte: 2, 11, 20