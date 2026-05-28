Consulta el horóscopo del viernes 29 de mayo

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22) Hoy los astros te invitan a tu ritual de ordenamiento definitivo antes de irte. Revisa por última vez los informes investigativos que enviaste y archiva todo el papeleo de mayo en su lugar correspondiente. Tu mente perfeccionista solo podrá relajarse el fin de semana si sabes que la logística para el lunes primero de junio está bajo control total. Números de la Suerte: 5, 16, 25

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22) La suerte astral resalta hoy tu necesidad de compensar el rigor burocrático con grandes dosis de belleza. Una salida cultural, un encuentro romántico o dedicarle tiempo a tu estética personal te devolverá el equilibrio exacto. Despídete de los conflictos legales sumergiéndote de lleno en ambientes que te transmitan una paz visual y emocional. Números de la Suerte: 7, 15, 34

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21) La fortuna favorece la purga energética y la desconexión misteriosa. Suelta cualquier expediente que no se haya resuelto hoy; tu mente necesita urgente un descanso de la intensidad con la que evalúas las pruebas. Un viernes introspectivo, con una buena película y tranquilidad hogareña, te reiniciará el sistema por completo. Números de la Suerte: 8, 17, 26

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21) La energía cósmica te invita a descargar el estrés de la manera más activa posible. Un paseo largo al parque, un juego intenso con tu mascota o simplemente salir a caminar a buen ritmo será el combustible perfecto. Empieza tu fin de semana moviendo el cuerpo y expandiendo tus pulmones para quemar cualquier rastro de ansiedad de fin de mes. Números de la Suerte: 9, 22, 31

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20) Hoy la suerte está en la rotunda satisfacción del trabajo bien hecho y las metas mensuales superadas. Miras tu tablero de control y ves un mayo de productividad impecable y plazos cumplidos a rajatabla. Date el permiso de bajar las defensas, apagar el teléfono del trabajo y sentirte profundamente orgullosa de la profesional estructurada que eres. Números de la Suerte: 10, 20, 38

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19) Los astros potencian los planes espontáneos y las salidas fuera del libreto habitual. Si surge una propuesta extravagante para esta noche, anímate a romper tus propios esquemas. Salirte de tu zona de confort tradicional te traerá excelentes anécdotas y recargará tu espíritu vanguardista de pura inspiración para arrancar el nuevo mes. Números de la Suerte: 11, 24, 36

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20) La fortuna astral fluye a través de la evasión mágica y el arte restaurador. Tu sensibilidad necesita un respiro urgente del mundo lógico y los códigos procesales. Sumérgete en frecuencias que te eleven, escucha buena música o simplemente dedícate a soñar despierta; será tu mejor medicina para cerrar el mes en total serenidad. Números de la Suerte: 7, 13, 30

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Hoy la suerte astral favorece el embalaje final de tus responsabilidades mensuales. Tienes la energía ejecutiva a flor de piel para despachar los oficios restantes y asegurarte de que ningún trámite quede colgado para la semana próxima. Sal a disfrutar de tu viernes con la satisfacción inmensa de haber liderado este cierre de mayo con una determinación absoluta. Números de la Suerte: 9, 17, 28

TAURO (Abril 21-Mayo 20) La fortuna está en la materialización de tus finanzas y la satisfacción del avance en tus obras. Ver cómo esos 40 metros cuadrados van tomando la forma que imaginaste te llenará de un orgullo muy profundo. El viernes te pide que celebres esa estabilidad patrimonial con una buena cena, disfrutando del confort que tú misma te has sabido ganar. Números de la Suerte: 6, 15, 24