Consulta el horóscopo del martes 26 de mayo

LEO (Julio 23-Agosto 22):La suerte te acompaña en la exposición contundente de tus argumentos. Si debes defender un escrito o presentar un informe ante superiores, tu seguridad dejará a todos impresionados. Eres un referente natural en tu entorno; utiliza ese respeto que infundes para acelerar los tiempos procesales y marcar el ritmo de trabajo de tu equipo. Números de la Suerte: 1, 10, 19

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy los astros te invitan a optimizar tus procesos al máximo nivel de eficiencia. Reorganizar tu sistema de archivos, limpiar tu bandeja de entrada y priorizar las tareas según los vencimientos te permitirá ganar valiosas horas. La productividad que logres hoy te dejará el resto de la semana con un margen de maniobra espectacular y sin estrés. Números de la Suerte: 5, 17, 26

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): La suerte astral resalta hoy la creación de alianzas estratégicas equilibradas. Un encuentro o llamada con un colega que complementa tus habilidades podría derivar en una colaboración sumamente fructífera. Entiendes que trabajar en red y sumar perspectivas diferentes es la manera más inteligente de abordar los casos más complejos de la semana. Números de la Suerte: 7, 16, 25

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21):La fortuna favorece la recolección de pruebas y el contacto con fuentes de información clave. Es un día ideal para coordinar detalles con la Unidad Criminalística Móvil o solicitar peritajes técnicos específicos. Tu instinto te guiará exactamente hacia la pieza de información que necesitas para armar un caso sólido y sin fisuras. Números de la Suerte: 8, 18, 29

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La energía cósmica te invita a mantener tu inagotable optimismo frente a la burocracia. Si un expediente se retrasa, tu buen humor y tu tacto lograrán destrabarlo mucho más rápido que una queja formal. Contagia tu vitalidad a quienes trabajan contigo y verás cómo la actitud positiva transforma por completo la eficiencia de toda la oficina. Números de la Suerte: 4, 13, 22

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hoy la suerte está en la disciplina estoica a largo plazo. No te dejes desanimar por pequeñas demoras administrativas; tu tenacidad es tu superpoder y siempre termina rindiendo frutos. Sigue cumpliendo tus plazos con exactitud suiza y construyendo tu impecable reputación en los juzgados, porque esas bases te aseguran un éxito rotundo. Números de la Suerte: 10, 23, 37

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Los astros potencian el trabajo colaborativo y la escucha activa de nuevas propuestas. Integrar las sugerencias de profesionales de otras áreas potenciará tus propios resultados jurídicos de forma increíble. Tu mente abierta y vanguardista te permite amalgamar saberes diversos para lograr soluciones prácticas y totalmente fuera de lo común. Números de la Suerte: 11, 29, 38

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La fortuna astral fluye a través de tu comprensión empática hacia tus clientes o colegas. Brindar un consejo sincero, humano y desinteresado a quien acude a ti en un momento de vulnerabilidad fortalecerá tu vínculo profesional para siempre. Ese prestigio forjado en la confianza genuina vale muchísimo más que cualquier campaña de marketing. Números de la Suerte: 12, 21, 33

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Hoy la suerte astral favorece el arranque con todo tu poder ejecutivo encendido. Tienes la energía exacta para hacer llamadas decisivas, exigir respuestas en las dependencias y poner en marcha los engranajes que estaban detenidos. Tu audacia y tu franqueza despejarán el camino, dejando en claro que esta semana vienes dispuesta a cerrar temas importantes sin aceptar excusas. Números de la Suerte: 9, 18, 27

TAURO (Abril 21-Mayo 20):La fortuna está en la consolidación de tus cuentas y el cierre de capítulos del pasado. Si tienes gestiones impositivas pendientes, como trámites de descargo en AGIP vinculados a antiguos proyectos comerciales, hoy es el día para empujarlos hacia su resolución definitiva. Sentir que tu historial está impecable te dará una libertad financiera y mental incalculable. Números de la Suerte: 6, 15, 24