Consultá el horóscopo del viernes 4 de septiembre

Números de la Suerte: 9, 18, 27

Escorpio (Octubre 23 - Noviembre 21): La suerte te impulsa hoy a sanar viejas heridas del corazón y practicar el desapego. Soltar amarguras del pasado y liberarte de cargas invisibles te aliviará el alma, permitiéndote avanzar hacia tus metas profesionales libres de ataduras.

Números de la Suerte: 4, 13, 22

Sagitario (Noviembre 22 - Diciembre 21): La fortuna te acompaña en la búsqueda de la verdad y la expansión mental. Investigar a fondo, estudiar o buscar respuestas genuinas sobre temas complejos ampliará notablemente tus horizontes y te otorgará una valiosa y reconfortante claridad.

Números de la Suerte: 3, 12, 21

Capricornio (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral favorece hoy la planificación a largo plazo con bases sólidas. Sentar estrategias y estructurar tus metas futuras con paciencia y total disciplina te garantizará un camino lleno de éxitos estables y muy duraderos.

Números de la Suerte: 2, 11, 20

Acuario (Enero 21 - Febrero 19): Día de colaboración inesperada y sinergias colectivas afortunadas. Trabajar en equipo, compartir tareas o sumar fuerzas con personas afines te traerá grandes recompensas y facilitará el alcance de tus objetivos comunes.

Números de la Suerte: 5, 14, 23

Piscis (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte se esconde en la meditación, la introspección y la conexión espiritual. Tu paz interior es tu tesoro más valioso hoy; busca momentos de silencio para reconectar con tu esencia y fortalecer de manera notable tu intuición.

Números de la Suerte: 8, 17, 26

Aries (Marzo 21 - Abril 20): Hoy la suerte astral favorece los nuevos comienzos significativos en tu vida personal. Es un gran día para iniciar rutinas constructivas o dar un paso adelante en tus vínculos afectivos más íntimos. La renovación desde tu centro te traerá fortuna.

Números de la Suerte: 3, 12, 21

Tauro (Abril 21 - Mayo 20): La fortuna está en la reflexión profunda sobre tus valores y prioridades de vida. Aclarar tus principios fundamentales y reevaluar tus metas te dará la dirección exacta y la firmeza que necesitas para dar tus próximos pasos con total seguridad.

Números de la Suerte: 8, 17, 26

Géminis (Mayo 21 - Junio 21): Día de conversaciones importantes y potencialmente transformadoras. Tu capacidad de persuasión y empatía están en su punto máximo; utilízalas para comunicar tus necesidades con total claridad y escuchar activamente los puntos de vista de tu entorno.

Números de la Suerte: 2, 11, 20

Cáncer (Junio 22 - Julio 22): La suerte brilla en los momentos de tranquilidad, silencio y sosiego en tu hogar. Disfruta del confort y la paz de tu refugio personal; este espacio de introspección te recargará de la energía necesaria para afrontar con éxito tus desafíos.

Números de la Suerte: 7, 16, 25

Leo (Julio 23 - Agosto 22): Tu autoestima e integridad personal son tu mayor amuleto de la suerte hoy. Confiar plenamente en tus capacidades y recordar tu propio valor actuará como un imán para atraer resultados sumamente positivos y el respeto sincero de quienes te rodean.

Números de la Suerte: 6, 15, 24