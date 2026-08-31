Consultá el horóscopo del martes 1 de septiembre

GÉMINIS (Mayo 21 - Junio 21): Día marcado por conversaciones clave. Expresá tus ideas con claridad y persuasión; tu habilidad verbal te permitirá negociar con éxito y resolver cualquier malentendido con fluidez. Números de la Suerte: 5, 14, 23

CÁNCER (Junio 22 - Julio 22): La suerte brilla hoy en tus momentos de tranquilidad y reflexión en casa. Nutrí tu alma disfrutando del silencio de tu santuario personal; esta calma te otorgará una maravillosa claridad mental. Números de la Suerte: 6, 15, 24

LEO (Julio 23 - Agosto 22): Tu confianza en vos mismo es tu mayor fuente de suerte hoy. Irradiá seguridad y avanzá con paso firme; tu autoconvicción resultará magnética para atraer el éxito y el apoyo de tu entorno. Números de la Suerte: 7, 16, 25

VIRGO (Agosto 23 - Septiembre 22): La fortuna astral se manifiesta hoy en la eficiencia laboral. Concluir tareas pendientes con tu minuciosidad característica te dará una gran sensación de logro y optimizará tus resultados. Números de la Suerte: 8, 17, 26

LIBRA (Septiembre 23 - Octubre 22): Hoy la suerte está en la armonía en tus relaciones. Buscá el equilibrio, evitá discusiones innecesarias y fomentá el entendimiento mutuo; la paz en tus vínculos te traerá una inmensa serenidad. Números de la Suerte: 9, 18, 27

ESCORPIO (Octubre 23 - Noviembre 21): La suerte te impulsa hoy a investigar y profundizar. Tu agudeza mental te permitirá descubrir información valiosa y ver más allá de la superficie, dándote una gran ventaja estratégica. Números de la Suerte: 1, 10, 19

SAGITARIO (Noviembre 22 - Diciembre 21): La fortuna te acompaña hoy en la búsqueda de sabiduría. Sumergirte en la lectura de un buen libro o buscar el consejo de un mentor enriquecerá tu perspectiva y te abrirá interesantes caminos. Números de la Suerte: 2, 11, 20

CAPRICORNIO (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral favorece hoy la planificación a largo plazo. Construí bases sólidas para tu porvenir delineando estrategias claras y visualizando tus metas futuras con total disciplina. Números de la Suerte: 3, 12, 21

ACUARIO (Enero 21 - Febrero 19): Día propicio para la colaboración inesperada. Un proyecto en equipo o sumar fuerzas con personas afines aportará talentos y perspectivas que te llevarán a un éxito rotundo. Números de la Suerte: 4, 13, 22

PISCIS (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte se esconde hoy en la meditación y la conexión espiritual. Buscá momentos de silencio para escuchar a tu guía interior; allí encontrarás la paz y las respuestas más sabias. Números de la Suerte: 5, 14, 23