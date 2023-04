Estos son los signos zodiacales más odiados

Esta disciplina de conocimiento, considerada no científica, tiene como objetivo dar a conocer la relación que hay entre los astros y los sucesos que afectan a la Tierra y a los seres humanos.

Los doce signos del zodíaco, que están determinados según la fecha de nacimiento, podrían de alguna manera determinar características de la forma de ser de las personas y la manera en la que deciden enfrentar ciertas situaciones.

De alguna u otra forma se ha ido comprobando que hay algunos signos que por su forma de ser o por su forma de actuar son mas odiados que otros en lo que horóscopo se trata. Puede tener que ver con su forma frontal de decir las cosas, como se comunican y otras veces con como se manejan en las circunstancias de la vida.

Estos son los 5 signos zodiacales más odiados

Géminis: Los nacidos bajo este signo pueden presentar ciertas actitudes que provocan desagrado en la mayoría de nosotros. Por ejemplo, el desinterés, así como el cambio constante de opinión o de preferencias, o su capacidad para herirnos con sus palabras, consecuencia de un carácter tendente a ser muy directo.

Leo: Si hay un rasgo odioso en los Leo es sin duda su vanidad y su ego desmedido. Relacionarse con personas de este signo puede convertirse en todo un reto por no dejar espacio a los problemas y necesidades de los demás. Su necesidad de mostrarse y de ser los mejores, su alta autoestima y tendencia al liderazgo, harán que muchas personas elijan alejarse de ellos

Virgo: Los Virgo son perfeccionistas por naturaleza y, si bien esto no tiene por qué ser malo, puede llegar a resultar muy frustrante cuando sus delirios de perfección son extrapolados a quienes les rodean. Sus altos estándares pueden agotarte y hacer que te alejes para evitar caer en situaciones en las que te sientas juzgado y minusvalorado.

Escorpio: Los nacidos bajo este signo tienden a comportarse de forma obsesiva y celosa, y pueden resultar pesimistas y amargos. Lógicamente, estas no son características que uno desee en quienes le rodean. Es posible que las personas de su círculo cercano tiendan a huir para no sentirse controladas: la desconfianza acabará mermando las relaciones de este signo si no se suavizan estas tendencias.

Sagitario: Los Sagitario pueden llegar a caer mal por combinar dos rasgos que, juntos, forman una combinación explosiva: una tendencia a querer saberlo todo (y a demostrarlo), y unas formas excesivamente directas e hirientes a la hora de comunicarse. Si cumples con los requisitos para ganarte la fama de 'listillo', puede que los que te rodean elijan alejarse de ti.