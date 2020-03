TAURO (Abril 21-Mayo 20) Tus emociones estarán a flor de piel. Una canción que escuchas en la radio te hará llorar. O se te hará un nudo en la garganta al ver a un simpático animalito, o a un bebé encantador. Esos sentimientos de afecto y sentimentalismo podrían ser excesivos.CIFRAS SOLARES: 37.543

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Definitivamente éste no es un buen día para que te quedes en casa y hagas tareas domésticas. Si lo haces, algunos pensamientos muy irracionales pueden invadirte durante el día. Sin importar el clima, será mejor que salgas y hagas cualquier cosa para que tu mente esté ocupada con pensamientos positivos. CIFRAS SOLARES: 20.424

CANCER (Junio22-Julio22) Un día verás lo que está ocurriendo en este momento de la misma manera que ahora veas lo que ocurrió en el pasado. Si entonces hubieras sabido todo lo que sabes ahora, Con todo lo que has experimentado, no te habrías sentido tan intimidada. Tienes la sabiduría que te da la experiencia para guiarte. CIFRAS SOLARES: 28.089

LEO (Julio 23-Ago. 22)Podemos perdernos tanto en la magia de la posibilidad que se nos olvida prestar atención a lo que está pasando realmente. No dejes que estas cosas te absorban tanto que acabes perdiéndole el sentido a lo que está ocurriendo hoy.CIFRAS SOLARES: 21.567

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Según vas siendo cada vez más consciente de que hay una necesidad en tu vida, también eres más consciente de cómo puedes arreglar esto. Es el momento de agradecer tu ingenio. Hoy dale una oportunidad a tu creatividad y ten esperanza. .:CIFRAS SOLARES: 39.580

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Si la necesidad es la madre de la inventiva, seguro que el padre es la inspiración. Para que tenga lugar un acto verdaderamente creativo, los dos tienen que estar presentes y trabajar juntos. Para enriquecer la analogía del nacimiento, parece apropiado añadir que la inspiración ocurre en un abrir y cerrar de ojos. CIFRAS SOLARES: 35.534

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21¿Cuánta lucha y sufrimiento espera la vida de nosotros? Igual que no estás obligada a responder a esa pregunta, tampoco estás obligada a hacerte pasar un mal rato. Si es otra persona la que te las está haciendo pasar moradas, esto es para recordarte que no estás obligada a aceptar tal situación. CIFRAS SOLARES: 44.765

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21) Nosotros mismos nos reprimimos sin darnos cuenta. Aplicamos unos frenos metafóricos a las ruedas del progreso y luego proyectamos nuestros miedos y preocupaciones en otras personas. La Luna Llena trae el optimismo que impedirá esa pauta en tu vida.CIFRAS SOLARES: 49.750

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Aunque tal vez este fin de semana no sea cien por cien perfecto, tú estás avanzando de una manera perfecta. Aunque este lugar en particular podría no ser tal y como te lo habías imaginado, sólo desde aquí podrás seguir tu camino hacia un lugar que agradecerás:CIFRAS SOLARES: 22.902

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19 El sistema educativo se centra en darnos cierto conjunto de habilidades. Aprendemos a leer y a escribir, a sumar y a restar y (quizás más enérgicamente) a portarnos como es debido. No hay clases sobre cómo desarrollar habilidades intuitivas o sobre el arte de la comunicación y la construcción de relaciones.CIFRAS SOLARES: 26.497

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) No es de extrañar que todos estemos tan estresados y presionados, cuando se nos enseña a valorar más las ganancias financieras que el amor, y los logros más que la felicidad. La Luna Llena te trae la oportunidad de seguir con orgullo tu ideal más elevado CIFRAS SOLARES: 48.640