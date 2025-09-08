El dólar superó los $1.400, cayeron las acciones y el riesgo país pasó los 1.100 puntos

El dólar oficial operó a $1.382,25 para la compra y a $1.435,17 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA), con un incremento de 4,9% por encima del cierre del viernes

Mientras que en el Banco Nación (BNA), el billete verde cotizó a $1.365 para la compra y $1.425 para la venta. El dólar mayorista, que es referencia en el mercado, subió $54 y cerró a $1.409, un 4% más que el pasado viernes y se ubicó a solo 4,3% del techo de la banda.

El denominado dólar blue o paralelo operó a $1.355 para la compra y $1.385 para la venta, en el mercado informal de la City porteña, y la brecha con el oficial mayorista terminó en el 0,8%.

El dólar MEP cotizó a $1.433,51 y la brecha contra el mayorista es de 1,7%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.441,62, por lo cual la brecha es de 2,3%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50.

Cayeron los bonos y subió el riesgo país

Este lunes, los activos argentinos registraron desplomes históricos y el riesgo país, que mide la JP Morgan, superó los 1.100 puntos. El S&P Merval en pesos se hundió 13,3% a 1.732.923,77 puntos, mientras que en dólares cedió 16,4% a 1.201,71 puntos.

De esta forma, las acciones líderes que más cayeron fueron las de Grupo Supervielle (-21,2%), Banco Macro (-20,1%), Grupo Financiero Galicia (-20,1%) y Banco BBVA (-20%).

Las acciones argentinas en la bolsa local acumulan caídas anuales de hasta 70%, mientras que los papeles que cotizan en Nueva York muestran retrocesos de hasta 71,3%, liderados por Globant S.A.

Por su parte, los bonos soberanos en dólares profundizan la tendencia negativa, arrancaron la jornada con bajas superiores al 15%