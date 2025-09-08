Duro mensaje de Marcela Pagano tras la derrota electoral

“Hoy escribo con la serenidad de quien sigue creyendo en las ideas de la libertad, pero con la firmeza de advertir que este camino no era el correcto. No se trata de alegrarme —al contrario, me duele por cada argentino que confió en un cambio verdadero—, pero corresponde dejar en claro por qué perdimos", afirmó en su Instagram.

De la libertad a la guillotina: los errores que nos costaron la elección — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 8, 2025

Sobre las razones de la derrota, la legisladora señaló que el armado de listas fue un error de origen, ya que se construyó sobre la base de negocios personales y figuras que no representaban ni al cambio ni a la verdadera representación territorial.

También remarcó que el armado excluyente debilitó al espacio, porque "se hicieron listas a dedo, se expulsó a militantes de la primera hora y se dejó afuera a aliados estratégicos. En vez de integrar y tejer acuerdos, se pasó la guillotina sobre los mejores, desperdiciando capital político y reduciendo al mínimo la fuerza real de la libertad".

En otro pasaje, la diputada apunto contra los Menem. "Fueron responsables directos de este desastre. Ellos diseñaron un armado personalista, cerrando las listas de manera autoritaria y dejando afuera a quienes habían puesto el cuerpo desde el inicio. Convirtieron una oportunidad histórica en un reparto a medida, y ese error estratégico terminó costándonos la provincia de Buenos Aires". cuestionó.

“No hubo estrategia de contención social. La gente sufre y el gobierno no supo acompañar con sensibilidad. El círculo de poder se achicó hasta el extremo. Cuando todos piensan igual, nadie corrige errores”, dijo.

“El Estado que veníamos a cambiar se convirtió en botín de advenedizos de último momento, que nada tienen que ver con la libertad ni con la esperanza de quienes nos votaron en 2023″, consideró.

Asimismo, destacó que "jamás se debió culpar a los más vulnerables" y que fue un "error imperdonable" el señalar como "enemigos" a los jubilados, universitarios, discapacitados y médicos del Garrahan.

Por último la diputada le criticó fuertemente a Milei: "Un gobierno que insulta a quienes debería cuidar, pierde no solo las elecciones, sino la autoridad moral".