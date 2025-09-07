Kicillof: "Queda confirmado que hay otro camino"

Al hablar desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, el mandatario provincial pidió “democracia, paz y peronismo”.

El gobernador bonaerense le pidió al presidente Javier Milei que tenga el “coraje y la valentía” de reunirse con él, al advertir que conduce el distrito donde “vive el 40 por ciento” de la población del país.

“Los bonaerenses la están pasando mal, vamos a seguir siendo el escudo con todos los instrumentos que protegen al pueblo de la provincia, pero vamos a seguir trabajando con las otras provincias ante la desintegración que plantea el gobierno nacional”, añadió.

"En esta etapa tan compleja, difícil, dijimos que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires iba a funcionar como un escudo y como una red para defender y proteger a nuestro pueblo. Ese era nuestro mandato: cuidar la salud, la educación, seguir la obra pública y cuidar el trabajo. Hoy, con el veredicto de las urnas, digo que nos comprometimos y cumplimos", señaló.

En otro tramo del discurso, el mandatario provincial remarcó: "Dijimos también que veníamos a demostrar que había otro camino y a construir otra alternativa: este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país, este es un triunfo del peronismo para todos los argentinos".

"Las urnas le dieron hoy al Presidente un mensaje: va a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le dijeron a Milei que no se puede frenar la obra pública; le explicaron que no se les puede pegar a los jubilados y que no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas gritaron que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la universidad, ni la ciencia ni la cultura en la Argentina", remarcó Kicillof.

Agregó: "Las urnas dijeron que no se puede gobernar más con odio, con maltrato y con insultos. Dijeron que tienen que dejar de insultar a la democracia, al federalismo y la Constitución".

El gobernador tuvo prudencia. "Lo peor que podemos hacer es tomar este triunfo con soberbia. Ganamos, pero ganamos sumando fuerza y vamos a seguir sumando fuerzas en el peronismo y afuera del peronismo. Ganamos gobernando la provincia y los municipios en favor del pueblo, y vamos a seguir gobernando en favor del pueblo", sentenció.