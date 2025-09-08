Los memes tras la derrota de Javier Milei

Tras el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, las redes se llenaron de ingeniosas reacciones.
El peronismo se impuso por amplio margen en las elecciones provinciales que renovarán la legislatura bonaerense y el ingenio argentino volvió a decir presente en las redes sociales.
Tras conocerse los primeros resultados oficiales, que dieron al partido Fuerza Patria como ganador con una diferencia de 14 puntos, se difundieron fotos para burlarse del Gobierno de Javier Milei y los escándalos que lo rodean, como el caso ANDIS.
