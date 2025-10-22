Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Felipe te cuenta esta semana que esta con su amigo YHIYHIN el Duende da Luz a la abundancia.

YHIYHIN EL DUENDE DE LA ENERGIA EN LOS DESEOS

Este Duende tiene características muy bonachonas, es de contextura gordita y fuerte. Su barba se impone ya que es muy larga y tupida, se lo suele visualizar con facilidad.

Es laborioso, constructor e ingenioso, pero jamás por nada del mundo, nada del universo dañaría a la Naturaleza, por eso mismo él dice que su trabajo de ayudar a los humanos es su don natural y cuando caminaba por los prados se lo escuchaba diciendo siempre a sus pasos "no traiciones tu camino humano, escucha tu corazón, porque todos los éxitos del mundo no serán suficientes, para que un deseo sencillo puede ser realidad, y la realización no es renunciación". Diciendo estas palabras siempre se lo escuchaba y susurrando que el humano que las entendiera lograba sus deseos y YHIYHIN los hacía realidad.

Hoy cuando leas este mensaje es estupendo para recuperar las fuerzas y para entrar a formar parte de los Caballeros de luz en la tierra, y para ello no hace falta tener aires de grandeza, sino verdadera capacidad de lucha y deseos fuertes de recuperación, convirtiendo las malas experiencias en valiosos aprendizajes y no en fuente de debilidad, trauma o temor, atrévete a ser fuerte y elegir lo mejor.

Tener la verdadera imagen de YHIYHIN en el hogar no solo trae el cumplimiento de los deseos, sino también la fuerza necesaria para conseguirlo, ese es el secreto más grande que el Duende YHIYHIN dará. La actitud trae la suerte y la energía junto a YHIYHIN la hacen realidad.

NÚMERO DE YHIYHIN EL DUENDE

Tu número de esta semana es el 450

Estos números pertenecen a YHIYHIN en la energía de tus propios deseos.

El numero 4: Lo rige el "Duende de la Magia", el solo tener la imagen del Duende personal y tomar su mano será de suerte.

El numero 5: Lo rige el "Duende de la lucha", es el que gusta poner en práctica todo terreno, esa misma energía lo incita a dar lo mejor de sí mismo, por lo que atrae el éxito prontamente.

El numero 0; Lo rige el "Duende de la vida", marca la carta de la vida eterna, donde todo gira y todo da vueltas, podes estar abajo hoy y mañana arriba, pensalo.