Apareció sana y salva la joven argentina que estaba desaparecida en España

La mujer indicó ante los medios que está viajando a España y que hace un rato recibió un llamado desde una comisaría a la cual se habría acercado la joven, quien estaría en buen estado de salud.

Gabriela, la mamá de Paola, señaló que el viaje hacia España ya estaba planificado antes del llamado, motivo por el cual cuando arribe a dicho país va a ir a corroborar si la notificación es verídica.

La joven estaba desaparecida desde el 14 de octubre, cuando dejó de responder los mensajes y llamadas de sus familiares y amigos. Pese a que se subía historias a sus redes sociales, sus padres sostienen que no era Paola quien los estaba publicando.

Aunque no hay confirmación, la principal sospecha es que fue secuestrada o raptada por una red de trata tras llegar a Mallorca para un supuesto trabajo como niñera.