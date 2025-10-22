El polémico apodo que le pusieron a Wanda Nara las mujeres de jugadores de La Scaloneta

"La verdadera mujer de un jugador es aquella que por amor deja a sus seres queridos, arma sus valijas y se va, sin saber a dónde ni hasta cuándo", dijo Wanda, tiempo atrás, al ser consultada por cual era, a su criterio, la definición del apodo "botinera".

"Si para muchos es fácil, qué poco saben. Un bolso de más no se compara con un abrazo de mamá o un beso de papá", diferenció, Nara, poniendo su enfoque en los afectos y dejando de lado, por lo menos, en palabras, los beneficios económicos que suele traer el estar en pareja con un jugador de fútbol de elite.

Con esas definiciones que Wanda publicó en su cuenta oficial de X, la ahora conductora de Masterchef Argentina -en el prime time de Telefe- intentó mostrar el "lado B" de acompañar a Icardi en Italia. Usualmente sólo usa las redes para exponer las cosas buenas de su rol de "botinera", como las compras caras, los viajes o los autos que tiene.

¿WANDA ES LA TATIANA DE LA SELECCIÓN?

"Lo que me están contando es que, en uno de los últimos partidos que jugó la selección acá, la ven a Wanda y... Automáticamente el grupo de las mujeres de los jugadores, que me dijeron que son muchas las administradoras del grupo, pusieron 'Tatiana a la vista'", contaron en Paso en América, el programa de Sabrina Rojas y Tartu, en el prime time del canal palermitano.

"Mandaron (al chat) disimuladamente que nadie le diera pelota y que le apliquen la ley de hielo. El chat se llama la Scaloneta. Tatiana es por cuando ´te escupen el asado por atrás´", ampliaron, en el ciclo de noticias. ¿Tatiana Tatianas en la familia Nara, en medio de los rumores de que Wanda le habría escrito a Enzo Fernández, integrante del equipo que representa la camiseta nacional, en pareja con Valu Cervantes?