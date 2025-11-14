Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Felipe @duendefelipeok te cuenta esta semana que esta con su amigo el Duende THYTHOO.

Duende THYTHOO te da hoy un gran mensaje, ya que hoy la suerte pasara delante de tu puerta, pero no esperes a que toque timbre. Salí por ella ya que llegará de la mano de Duende THYTHOO, porque la Diosa fortuna al fin mujer, quiere que la enamores y que la conquistes con tus mejores armas de seducción, no la dejes pasar de largo, pues ahí estará mirándote.

Duende THYTHOO es un fiel y hábil compinche y confidente de las mujeres, lógico también de muchos hombres y decían las leyendas que ayudaba a San Patricio a llevar la fe cristiana y a concretar todos los pedidos, por medios de los tréboles de tres hojas.

Atiende a los llamados para conceder los pedidos de amor y el dinero, Soluciona problemas de pareja o pedidos de negocios y juicios, pero ojo hay que tener su verdadera forma e imagen de Duende THYTHOO, ya que es única para cada hogar y lleva a la fortuna consigo. Su aspecto es peludo y de ojos muy tiernos, pero muy fuerte y profunda mirada.

LORD THIAN trabaja en conjunto con los señores del aire y es de suma eficacia en todos los pedidos. Este maravilloso Duende lleva la bolsa de los pedidos siempre colgando y saca de ella constantemente pepitas de oro para darles a los humanos. Por eso mismo no dejes de pedirle y de llevarlo a tu hogar, ya que una vez que logras su amistad el te dará toda la suerte y la fortuna la que llevara a invadirte tu aura constantemente de fuerza, energía y valor para acercar el dinero.

FELIPE EL DUENDE Y Duende THYTHOO otorgan SU NÚMERO SEMANAL: el 624.

El numero 6: equivale el Duende el Todo, te anuncia un círculo, la rueda de la vida, la lucha del día a día y todo gira y da vuelta.

El número 2: equivale al Duende del Mar, el cual tiene gran velocidad de las mareas, las olas vienen y van y consigo traen cofres de oro.

Numero 4: abarca el Duende de la Valentía, es la fuerza de la cuadratura, el poder de concentrar en ángulos las energías.