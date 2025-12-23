Provincia |

Arde Lanús: trabajadores de cooperativas incendian árbol de Navidad del Municipio

Trabajadores de cooperativas del Movimiento Evita reclamaron mejoras salariales y asistencia alimentaria, y la protesta terminó con un árbol de Navidad incendiado frente al Municipio de Lanús.

Desde la mañana del este martes, trabajadores de cooperativas nucleados en la UTEP se concentraron frente al Municipio de Lanús para reclamar una mejora en sus condiciones laborales y asistencia alimentaria para los comedores comunitarios del distrito.

El intendente Julián Álvarez no recibió a los manifestantes, y el edificio municipal amaneció vallado y custodiado por la Infantería de la policía bonaerense, mientras los manifestantes advirtieron que la tensión podía replicar los incidentes ocurridos el día anterior en Quilmes.

IMG_1995

ADEMÁS: Asueto en la Provincia de Buenos Aires: qué servicios no funcionarán

Los manifestantes denuncian que trabajan “cuatro horas diarias, todos los días, sin insumos ni herramientas”, y aseguran que sus salarios de $140.000 no alcanzan. Además, alertan que los comedores comunitarios están desabastecidos y que la Municipalidad decidió no entregar alimentos navideños.

A pesar de la presencia policial, algunos participantes encendieron un árbol de Navidad frente al Municipio, un gesto simbólico que refleja el descontento de las cooperativas. Desde la UTEP aseguraron que la medida continuará hasta que haya un diálogo efectivo con la gestión local.

