Causa ANDIS: un exfuncionario responsabilizó directamente a Diego Spagnuolo

Daniel Garbellini presentó un escrito donde niega todas las acusaciones en su contra y señaló al extitular del organismo de las decisiones que se tomaron.

Daniel Garbellini, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), presentó un informe ante la Justicia donde negó todos los delitos de los que se lo acusa y responsabilizó directamente a Diego Spagnuolo.

El abogado fue removido de su puesto luego del escándalo por presuntos sobornos en la compra de medicamentos y detalló en su defensa cómo asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024.

También aseguró que sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, que está destinado a la asistencia médica a personas con discapacidad sin cobertura social.

Además, Garbellini afirmó que no tenía poder de decisión sobre las bajas de las pensiones a los beneficiarios, que eso era responsabilidad de Spagnuolo, al igual que la adquisición de los medicamentos que administraba la ANDIS.

“Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios y empleados éramos usuarios del sistema, quedando sólo en manos de la Dirección Ejecutiva la administración del sistema con acceso pleno e irrestricto a toda la información, para dar publicidad y conocimiento público tanto de los procesos de las compulsas como de los pagos de las contrataciones de la ANDIS”, dijo Garbellini en su escrito.

Mientras que aseguró: “No se encontraba dentro de mis facultades dar acceso a la información de estos procesos. Si por algún motivo, el Director Ejecutivo, decidió no abrir las contrataciones de la ANDIS al control y acceso público, pudiendo hacerlo, ello escapaba de mi responsabilidad y actuación”.

“Nunca tuve el poder de realizar transformaciones de fondo, a pesar de habérselas sugerido al Director Ejecutivo en diferentes oportunidades, su respuesta siempre era la misma 'esto se hace así desde siempre, todo acá es por urgencia’”, indicó.

Hasta el momento, el único procesado que prestó testimonio oral fue Roger Grant, otro empleado de la agencia, quien afirmó que recibía instrucciones directas de Garbellini.

