Política |

Jubilados: aumento del 2,47 % y el bono sigue congelado

El aumento es 2,47%, alrededor de 9 mil pesos para el haber mínimo, que apenas cubre la cuarta parte de la canasta básica.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el aumento de 2,47% en el haber mínimo de las jubilaciones, que así alcanza un valor de $349.299,32.

A ello debe sumarse $ 70.000 del bono adicional que lleva dos años sin actualización, lo cual culmina en una suma de bolsillo de $419.299,32. Asimismo, el organismo también fijó el haber máximo jubilatorio en $2.350.453,70.

Por otra parte, se determinó que el valor de la Prestación Universal Básica (PBU) pase a ser de $159.788,50 y el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará de $279.439,46.

La medida fue comunicada a través de la Resolución 381/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El ajuste se realizó considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor d (IPC) correspondiente al mes de noviembre de 2025, tal como lo dispone la normativa vigente para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Por último, la resolución estableció los nuevos límites para las bases imponibles mínima y máxima, que quedaron fijadas en $117.643,93 y $3.823.372,95 respectivamente. Estos valores entrarán en vigencia para el período devengado de enero de 2026.

ADEMÁS: La Justicia ordenó al Gobierno que aplique la Ley de Financiamiento Universitario

Calendario de pagos ANSES enero 2026

ANSES organizó el calendario de pagos de enero según tipo de prestación y terminación del DNI, lo que permite anticipar con precisión la fecha de cobro.

  • Jubilados y pensionados con haberes mínimos: del 12 al 22 de enero

  • Jubilados con haberes superiores a la mínima: del 23 al 29 de enero

  • Pensiones No Contributivas (PNC): del 9 al 15 de enero

Fechas de cobro para jubilados con haberes mínimos

  • DNI terminados en 1: 12 de enero

  • DNI terminados en 2: 13 de enero

  • DNI terminados en 3: 14 de enero

  • DNI terminados en 4: 15 de enero

  • DNI terminados en 5: 16 de enero

  • DNI terminados en 6: 19 de enero

  • DNI terminados en 7: 20 de enero

  • DNI terminados en 8: 21 de enero

  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados