Jubilados: aumento del 2,47 % y el bono sigue congelado

A ello debe sumarse $ 70.000 del bono adicional que lleva dos años sin actualización, lo cual culmina en una suma de bolsillo de $419.299,32. Asimismo, el organismo también fijó el haber máximo jubilatorio en $2.350.453,70.

Por otra parte, se determinó que el valor de la Prestación Universal Básica (PBU) pase a ser de $159.788,50 y el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará de $279.439,46.

La medida fue comunicada a través de la Resolución 381/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El ajuste se realizó considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor d (IPC) correspondiente al mes de noviembre de 2025, tal como lo dispone la normativa vigente para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Por último, la resolución estableció los nuevos límites para las bases imponibles mínima y máxima, que quedaron fijadas en $117.643,93 y $3.823.372,95 respectivamente. Estos valores entrarán en vigencia para el período devengado de enero de 2026.

Calendario de pagos ANSES enero 2026

ANSES organizó el calendario de pagos de enero según tipo de prestación y terminación del DNI, lo que permite anticipar con precisión la fecha de cobro.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos: del 12 al 22 de enero

Jubilados con haberes superiores a la mínima: del 23 al 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC): del 9 al 15 de enero

Fechas de cobro para jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima