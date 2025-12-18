El Vaticano confirmó la beatificación de Enrique Shaw

Junto a Shaw, la Santa Sede aprobó la beatificación de once religiosos españoles que murieron entre 1936 y 1937, en el marco de la persecución anticristiana. El grupo está integrado por nueve seminaristas, un sacerdote diocesano y un laico, pertenecientes a las actuales diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá de Henares.

Según informó el Vaticano, todos ellos fueron asesinados “por odio a la fe” y la causa logró demostrar, a través de una extensa documentación, que afrontaron la muerte sin renegar de sus creencias. El comunicado remarcó que muchos permanecieron junto a sus familias y no se ocultaron, aun sabiendo el peligro que corrían, lo que contribuyó a que su fama de martirio perdurara con el paso del tiempo.

En el mismo decreto, el Papa también reconoció las virtudes heroicas de tres personas, que desde ahora son consideradas venerables: los italianos fray Berardo Atonna y sor Domenica Caterina dello Spirito Santo, y el sacerdote indio Joseph Panjikaran, fundador de la Congregación de las Hermanas Médicas de San José.

Santa Sede, decreto Enrique Shaw El decreto presentado por El Vaticano el día 18 de diciembre de 2025, proclamando a Enrique Shaw como Beato por la Iglesia Católica. Foto: press.vatican.va

Quién fue Enrique Shaw

Enrique Shaw no fue sacerdote ni religioso. Fue empresario, marino, esposo y padre de nueve hijos. Su vida, atravesada por una profunda coherencia entre fe y acción, lo convirtió en uno de los próximos beatos argentinos. Nació en 1921 en París y desarrolló una mirada innovadora sobre el mundo empresarial: entendía a la empresa como una comunidad de personas y no solo como un espacio de rentabilidad.

EnriqueShawmarina Enrique Shaw ingresó a la Escuela Naval Militar de Río Santiago a los 14 años; durante esa etapa definiría su vocación cristiana, a la que él mismo llamó su “conversión definitiva”.

Convencido de que el trabajo debía respetar la dignidad humana, impulsó vínculos laborales basados en el diálogo, la justicia social y el respeto mutuo, incluso en contextos de alta conflictividad. Ese pensamiento se tradujo en iniciativas concretas, como la promoción del salario familiar en la Argentina, una medida pionera para su época que buscaba garantizar ingresos acordes a las necesidades reales de los trabajadores.

Durante los años de fuerte tensión entre la Iglesia y el Estado, tras la quema de iglesias y la persecución religiosa de 1955, Shaw fue detenido por su compromiso público con la fe católica. Lejos de abandonar el ámbito empresarial, eligió permanecer en él como parte de su misión espiritual.

Fue fundador y primer presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), desde donde promovió activamente la Doctrina Social de la Iglesia en el mundo económico. Su convicción era clara: la fe debía vivirse también en el ámbito laboral y empresarial. Incluso cuando manifestó su deseo de dejar la empresa para trabajar junto a los obreros, fue aconsejado a continuar, entendiendo que su vocación era transformar la realidad desde dentro. Un dato que hoy adquiere valor simbólico, ya que esa misma diócesis es la de origen del actual Papa León, quien lo definió como “un hombre providencial para nuestros tiempos”.

A una edad temprana fue diagnosticado con cáncer y necesitó transfusiones de sangre urgentes. En un gesto que se volvió emblemático, trabajadores de su empresa se ofrecieron espontáneamente a donar sangre para salvarle la vida. “Ahora soy feliz, porque por mis venas corre sangre obrera”, expresó entonces. Falleció en 1962, a los 41 años.