Qué figura se va de El Trece a una señal de noticias: "Tuvo una pelea con un director"

El año pasado Sandra había tenido algunos "encontronazos" con trabajadores del canal, pero este año la relación laboral terminó de sufrir un "desgaste". La conductora venía un poco "cansada" del formato del que estaba al frente y, aunque semanas atrás hizo un viaje con amigas que le sirvió para "renovar" la energía, al parecer no fue suficiente.

Porque en los últimos días, Borghi tuvo un fuerte cruce con un director y la periodista decidió ir directo, sin escala, a recursos humanos. “Hubo una pelea con un jefe directo, peleas que se vienen reiterando, parece que hubo gritos, y la conductora decidió ir a Recursos Humanos. Fue a blanquear que esta situación se le hacía insostenible”.

"Sandra se va de Mediodías noticias, está tratando de negociar la fecha final de su salida. Y ya tiene definido, en principio, lo que sería su futuro laboral para el 2026. Porque fue tentada para sumarse a la pantalla de La Nación + y ocuparía el lugar que deja bacante Horacio Cabak, quien vuelve a la pantalla de A 24", contó Pablo Montagna, en el stream Ya fue todo.

CAMBIAZOS EN LA PANTALLA DE LA NACIÓN +

Con ansias de renovar, quizá, de La Nación +, en las últimas horas se conocieron otros intentos que hicieron desde la señal para sumar comunicadores de nombre y con reconocido en los medios, en tiempos en los que consideran que la señal de noticias quedó "un poco floja" de apellidos reconocidos por la gente.

Sandra Borghi, nota

Entonces, llamaron a, nada más ni nada menos, que Rodolfo Barili para tentarlo con una importante oferta económica, a fin de si logran convencerlo para que deje sus largas décadas en Telefe y se pase de canal. Lo mismo hicieron con Germán Paoloski y con Antonio Laje, quien este último ya supo trabajar para el canal de noticias. Veremos si logran convencer a alguno.