El Gobierno sostuvo el superávit fiscal tras el pago de intereses por $1.500 millones

De esta manera, el Gobierno Nacional continúa con la política del “ancla fiscal” y acumula, en estos once meses del año, un superávit financiero de 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB) y primario del 1,7% del PIB.

Los ingresos totales del SPN alcanzaron los $11.402.650 millones durante el penúltimo mes del año. Esto representó un aumento interanual (i.a.) del 18,7%.

En cuanto a los recursos tributarios, presentaron un crecimiento del 16,3% i.a. explicado por:

• La variación de los ingresos correspondientes a los Derechos de Importación (+41,9% i.a.),

• Los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+30,6% i.a.),

• El IVA neto de reintegros (+26,5% i.a.),

• Los Débitos y Créditos (+22,6% i.a.) y

• Ganancias (+21,3% i.a.).

“Cabe señalar que la comparación interanual en el total de recursos tributarios se ve afectada por la vigencia de impuestos que fueron reducidos a lo largo del 2025”, señaló el parte oficial.

IMPORTANTE!

Noviembre: superávit primario y financiero



En noviembre de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2.128.009 millones y un superávit financiero de $599.954 millones.

En los primeros once meses del año se registró un…



— totocaputo (@LuisCaputoAR) December 16, 2025

• Por su parte, los gastos primarios del SPN alcanzaron los $9.274.641 millones, con aumento del 12,7% i.a.

• Prestaciones sociales: $6.497.181 millones (+17,5% i.a.).

• Remuneraciones: $1.247.830 millones (+10,1% i.a.).

“El gasto primario se redujo 14,2% en términos reales frente a noviembre de 2024. A nivel desagregado, las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 5,5% i.a. y la Asignación Universal para Protección Social 7,4% i.a.”, manifestó el ministro de Economía Luis Caputo.

Sin embargo, el funcionario descartó la posibilidad de que haya una mejora para los jubilados debido a la falta de recursos para recomponer haberes.

“Primero hay que resolver la situación laboral y tributaria. Nos encantaría poder pagarle el doble a todo el mundo, pero hay que tener los recursos”, detalló durante una entrevista realizada por un programa de streaming.

• En tanto, las transferencias corrientes cayeron 17,4% i.a. y totalizaron $2.502.952 millones:

• Correspondiente al sector privado: 162.347 millones (-6,5% i.a.);

• Correspondientes al sector público: $171.061 millones (-67,4% i.a.).

Por último, los subsidios económicos se ubicaron en $700.226 millones, 24,8% contra el mismo mes del 2024, donde los energéticos subieron 41% i.a., mientras que los destinados al transporte lo hicieron en 1,4%.

La palabra de Luis Caputo

Luis Caputo, el jefe del Palacio de Hacienda, sostuvo que el crecimiento interanual de los recursos se vio afectado por los ingresos extraordinarios que elevaron la base de comparación. “Entre ellos pueden mencionarse la moratoria vigente en aquel entonces, el corrimiento de vencimientos de anticipos de Ganancias y Bienes Personales de personas humanas correspondientes a 2024, el Impuesto de Regularización de Activos y el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales”.

También comparó el resultado de este superávit con el del mismo mes del 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández y bajo la gestión económica de Sergio Massa.

“El superávit financiero de $599.954 millones contrasta con el resultado de noviembre de 2023, cuando se había registrado un déficit de $754.956 millones, equivalente a casi $2.650.000 millones ajustados por inflación”.

Sobre el final, remarcó la política de “ancla fiscal”, el cual es “un pilar fundamental del programa económico” que se asumió al inicio de la gestión y que se mantendrá “en el tiempo”.

“El orden macroeconómico ha permitido proteger a los argentinos de los efectos del colapso en la demanda de dinero generado por la volatilidad política. Esto se observó, por ejemplo, en el crecimiento de 1,4% que registró el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) entre julio y septiembre”.