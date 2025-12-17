Paro de controladores aéreos: habrá vuelos afectados en todos los aeropuertos del país

G1SuWR-XsAACTLd Un ciberataque de origen desconocido provocó este fin de semana un verdadero caos en algunos de los principales aeropuertos de Europa.

En el día de hoy, la protesta comenzará a las 8 de la mañana y se mantendrá hasta las 11, afectando así a al menos 100.000 pasajeros.

La próxima semana también incluirá protestas escalonadas ya que el conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea escaló aún más.

A través de un comunicado, ATEPSA, el gremio de los controladores aéreos, expresó: "A partir del 17 de diciembre, comenzará la afectación progresiva de vuelos nacionales, llegando posteriormente a los vuelos internacionales, en el marco del plan de lucha iniciado el 3 de noviembre".

ATEPSA reclama una ausencia de diálogo con EANA, incumplimientos con el Convenio Colectivo de Trabajo, el pedido de volver a contratar a trabajadores despedidos sin causa y una mala situación salarial.

El cronograma del paro de la ATEPSA menciona los días y horarios que estarán afectados por la medida: