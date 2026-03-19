Hoy se celebra la festividad de San José, padre adoptivo de Jesús

“Yo quiero mucho a San José”, fueron sus palabras que durante un encuentro con las familias en el Palacio de Deportes de Manila, en Filipinas el 16 de enero de 2015.

Luego, ahondó en el motivo de su devoción: “Es un hombre fuerte y de silencio. En mi escritorio tengo una imagen de San José durmiendo. Y durmiendo cuida a la Iglesia. Y cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de San José, para que lo sueñe”.

Papa y san José M

“Estos preciosos momentos de descanso, de pausa con el Señor en la oración, son momentos que quizás nos gustaría poder prolongar. Pero, como San José, una vez que hemos escuchado la voz de Dios, debemos sacudirnos el sueño; debemos levantarnos y actuar”, exhortó el pontífice argentino fallecido el 21 de abril de 2025.

Y agregó: “El don de la Sagrada Familia fue confiado a San José, para que lo llevara adelante. A cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros –pues yo también soy hijo de una familia- se nos confía el plan de Dios para llevarlo adelante”. Por eso, animó a acogerse al amparo del santo, para cuidarse de las “colonizaciones ideológicas”.

Oración a San José

Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.