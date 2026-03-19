Hoy se celebra la festividad de San José, padre adoptivo de Jesús

Como cada 19 de marzo, los católicos de todo el mundo conmemoran la festividad de San José, padre adoptivo de Jesús y esposo de la Virgen María. Además, es patrono de la Iglesia Católica.
Como cada 19 de marzo, este jueves se conmemora la festividad de San José, patrono de la Iglesia Católica, esposo de la Santísima Virgen María y padre adoptivo del Niño jesús, santo que representa el modelo de padre protector y guía de la familia.
En la tradición cristiana, José de Nazareth es reconocido por ser un "escogido de Dios", recibiendo la gracia de discernir los mandatos de Dios. Simboliza las virtudes de la fe cristiana inquebrantable en Dios, la honestidad y el amor al trabajo.
Los hechos relativos a su vida se reflejan en los Evangelios de las Sagradas Escrituras. Según el Evangelio de San Mateo era de condición humilde, de oficio artesano y carpintero.
A lo largo de sus años de pontificado, el recordado papa Francisco honró de muchas maneras a este santo del silencio, proclamado patrono de la Iglesia Universal por el papa Pío IX, desde el 18 de diciembre de 1870. Incluso, 150 años después, desde diciembre del 2020 hasta diciembre del 2021, el Santo Padre Francisco declaró el “Año de San José”.
“Yo quiero mucho a San José”, fueron sus palabras que durante un encuentro con las familias en el Palacio de Deportes de Manila, en Filipinas el 16 de enero de 2015.
Luego, ahondó en el motivo de su devoción: “Es un hombre fuerte y de silencio. En mi escritorio tengo una imagen de San José durmiendo. Y durmiendo cuida a la Iglesia. Y cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de San José, para que lo sueñe”.
“Estos preciosos momentos de descanso, de pausa con el Señor en la oración, son momentos que quizás nos gustaría poder prolongar. Pero, como San José, una vez que hemos escuchado la voz de Dios, debemos sacudirnos el sueño; debemos levantarnos y actuar”, exhortó el pontífice argentino fallecido el 21 de abril de 2025.
Y agregó: “El don de la Sagrada Familia fue confiado a San José, para que lo llevara adelante. A cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros –pues yo también soy hijo de una familia- se nos confía el plan de Dios para llevarlo adelante”. Por eso, animó a acogerse al amparo del santo, para cuidarse de las “colonizaciones ideológicas”.
Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.
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