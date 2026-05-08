Tras la ciclogénesis, alerta naranja por temporal en la Costa Atlántica

La localidades más comprometidas

El SMN mantiene alertas meteorológicas sobre gran parte del sur y sudeste de la provincia. Entre las zonas más afectadas se encuentran:

Mar del Plata

Necochea

Miramar

Villa Gesell

Pinamar

Partido de La Costa

En Necochea se acumularon entre 110 y 120 milímetros de lluvia en apenas unas horas y varios vecinos señalaron que el mar avanzó más de lo habitual sobre la costa. También hubo evacuaciones y numerosos barrios quedaron bajo agua.

En Mar del Plata, en tanto, se registraron caídas de árboles, postes derribados y techos volados por la fuerza del viento. Frente al empeoramiento de las condiciones climáticas, las autoridades resolvieron suspender las clases durante el viernes.

Qué es la ciclogénesis y por qué genera preocupación

La ciclogénesis es un proceso meteorológico que implica la formación o intensificación de un sistema de baja presión atmosférica. En esta oportunidad, el fenómeno surgió a partir del choque entre una masa de aire cálido y húmedo con aire frío proveniente de la región polar.

Esa combinación dio origen a tormentas de gran intensidad y actualmente provoca un fuerte temporal marítimo, acompañado por ráfagas violentas, brusco descenso térmico y marejadas sobre el Atlántico.

Especialistas señalaron que el período más delicado podría producirse entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, momento en el que se espera el pico de intensidad tanto del viento como del oleaje sobre la costa.

Recomendaciones del SMN

Ante el avance del temporal, el Servicio Meteorológico Nacional difundió distintas medidas de prevención:

Evitar transitar por sectores costeros.

No acercarse al mar ni a escolleras.

Asegurar o retirar objetos que puedan desprenderse con el viento.

Mantener distancia de árboles y postes de luz.

Desenchufar aparatos eléctricos en caso de ingreso de agua.

Permanecer en lugares cerrados y seguros.

Según las previsiones, las condiciones comenzarían a mejorar paulatinamente hacia el domingo. Sin embargo, el ingreso de aire polar mantendrá temperaturas bajas durante buena parte de la próxima semana en la provincia de Buenos Aires y la Costa Atlántica.