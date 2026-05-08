Tras la ciclogénesis, alerta naranja por temporal en la Costa Atlántica

Luego de la tormenta que azotó varias localidades de la provincia de Buenos Aires, se esperan olas gigantes y vientos de 100 km/h en la zona costera.
La ciclogénesis que afectó a la provincia de Buenos Aires aún no dio tregua y ahora la atención está centrada en la Costa Atlántica, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostiene una alerta naranja por intensos vientos, fuerte oleaje y marejadas que podrían generar olas superiores a los 7 metros durante el fin de semana.
Tras provocar lluvias abundantes, caída de granizo y diversos daños en localidades bonaerenses, el fenómeno se desplazó hacia el mar. En ciudades costeras como Mar del Plata y Necochea ya se reportaron calles inundadas, personas evacuadas y suspensión de clases como medida preventiva.
De acuerdo con los pronósticos más recientes, entre la noche del viernes y el sábado podrían registrarse ráfagas de entre 90 y 100 kilómetros por hora en distintos puntos del litoral bonaerense. En el océano, además, se esperan olas que podrían alcanzar hasta los 12 metros de altura.
El SMN mantiene alertas meteorológicas sobre gran parte del sur y sudeste de la provincia. Entre las zonas más afectadas se encuentran:
En Necochea se acumularon entre 110 y 120 milímetros de lluvia en apenas unas horas y varios vecinos señalaron que el mar avanzó más de lo habitual sobre la costa. También hubo evacuaciones y numerosos barrios quedaron bajo agua.
En Mar del Plata, en tanto, se registraron caídas de árboles, postes derribados y techos volados por la fuerza del viento. Frente al empeoramiento de las condiciones climáticas, las autoridades resolvieron suspender las clases durante el viernes.
La ciclogénesis es un proceso meteorológico que implica la formación o intensificación de un sistema de baja presión atmosférica. En esta oportunidad, el fenómeno surgió a partir del choque entre una masa de aire cálido y húmedo con aire frío proveniente de la región polar.
Esa combinación dio origen a tormentas de gran intensidad y actualmente provoca un fuerte temporal marítimo, acompañado por ráfagas violentas, brusco descenso térmico y marejadas sobre el Atlántico.
Especialistas señalaron que el período más delicado podría producirse entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, momento en el que se espera el pico de intensidad tanto del viento como del oleaje sobre la costa.
Ante el avance del temporal, el Servicio Meteorológico Nacional difundió distintas medidas de prevención:
Según las previsiones, las condiciones comenzarían a mejorar paulatinamente hacia el domingo. Sin embargo, el ingreso de aire polar mantendrá temperaturas bajas durante buena parte de la próxima semana en la provincia de Buenos Aires y la Costa Atlántica.
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