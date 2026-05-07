Manuel Adorni: "Si me pegan a mí, le pegan a Milei"

Por otra parte, el funcionario cuestionado por un notable crecimiento de su patrimonio y gastos excesivos, señaló que no le sorprende el respaldo de Milei debido a "sabe la verdad".

Al referirse a su silencio frente a las críticas, el ex vocero presidencial, señaló: "Pasa que no perjudicamos a la Justicia. Había una lógica de obstruir a la Justicia y ahora no pasa, no funciona así. No actuamos con cuestiones que impliquen obstruir el trabajo judicial, no es grato. Pero es así".

Adorni, entre Javier y Karina Milei: el Gobierno busca cortar de cuajo el escándalo por el ex vocero. Adorni, entre Javier y Karina Milei: el Gobierno busca cortar de cuajo el escándalo por el ex vocero.

Patricia Bullrich es "una fenómena"

Adorni también se refirió a los dichos de Patricia Bullrich, la senadora de La Libertad Avanza (LLA), quien pidió que presente su declaración jurada: "Me spoileó, es una fenómena. Trabajamos juntos en la mesa política, ella habló porque ya sabía lo que iba a hacer. Se va a terminar con todo esto, voy a presentar mi declaración jurada". Aunque no precisó cuando lo hará.

“Voy a actuar judicialmente contra quienes hablaron de mi vida privada y me injuriaron, no todo es público”, mencionó el funcionario cuando el periodista Alejandro Fantino le preguntaron sobre su reacción frente a las acusaciones que pesan sobre él desde hace más de dos meses.

"Esto te deja muchas lecciones. Me di cuenta en estos 60 días que la vida pasaba, que lo valioso es el tiempo y hay cosas que son importantes y otras cosas que no son importantes, como abrazar a mis hijos. Lo que me queda de vida es el goce de las relaciones con mi familia, mis amigos. Hoy tomé consciencia", reflexionó Manuel Adorni.

"Voy a escribir un libro"

"Todos tenemos un 10 de diciembre, para llegar y para irse. Voy a escribir libros, antes de irme. Todo esto va a ser parte de un libro", anticipó en otro tramo de una entrevista en la que habló de cómo impactó su panorama judicial en su familia.

El jefe de Gabinete también contó sus actividades de las próximas horas. Confirmó que -este viernes- estará en Zárate, provincia de Buenos Aires, para participar de la inauguración de una planta de Mercedes Benz, brindará una conferencia de prensa a las 13 y que a las 14 estará en la reunión de Gabinete"