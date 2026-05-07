Daniela Celis se hizo una sanación de útero: "Sentía asco en el cuerpo"

Daniela Celis, sanación de útero

EL HATE A PPESTAÑELA

"Siento que es la primera vez que recibo como una ola intensa de hate por el simple hecho de no estar con Thiago”, contó Daniela, días atrás, en referencia a las críticas que recibe por haber terminado su relación, con mudanza incluida, con Medina.

Damiela Celis, nota Daniela y Thiago Medina estuvo en pareja, con varias crisis en el medio, por casi tres años. Juntos son padres de dos hermosas nenas.

“Con Thiago estábamos separados hace bastantes meses. Lo dijo él en muchas notas, lo dije yo en muchas notas, lo dijimos en redes sociales. Nosotros lo intentamos miles de veces y no funcionamos. ¿Y por qué íbamos a reforzar algo que no estaba funcionando? El cariño va a estar siempre, porque fuimos familia fuera de tres años".

"Yo también a él, pero no, eso no significa que por eso intentamos tener algo y que sea todo forzado, no esté funcionando, no seamos felices. No lo estábamos llevando bien, porque la verdad es esa. Creo que la mejor decisión que tuvimos fue separarnos”.