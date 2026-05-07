Daniela Celis se hizo una sanación de útero: "Sentía asco en el cuerpo"

Pestañela, la exparticipante de Gran Hermano, contó la razón por la que se sometió a una limpieza espiritual de sus órganos femeninos.
Daniela Celis, más y mejor conocida como Pestañela, contó el método espiritual al que recurrió para limpiar sus energías corporales. La influencer y exparticipante de Gran Hermano contó que sentía "asco en su cuerpo" y que "ahora sanó".
"Hice una sanación de útero... Sentía como mucha carga, mucha presión. De repente, mi cuerpo estalló y me pregunté que estaba pasando conmigo", explicó Daniela, sobre el motivo que la llevó a la limpieza energética.
"Hay algo que me daba asco... Sentía asco en el cuerpo, asco en todos lados, como que no sabía que me estaba pasando. Yo no soy así. estaba baja, baja de energía. Y me sané el útero. Te limpian los chacras", desarrolló Pestañela, apodada así en su paso por una de las ediciones de Gran Hermano.
"Desde que hice eso, me siento otra. Dejé de llorar y volví a recuperar mi energía", aseguró Celis, quien terminó su relación con Thiago Medina, su excompañero de reality show y padre de sus dos hijas. Y que ahora está iniciando un romance con Nick Sicaro, un influencer y ex participante de la Generación Dorada.
"Siento que es la primera vez que recibo como una ola intensa de hate por el simple hecho de no estar con Thiago”, contó Daniela, días atrás, en referencia a las críticas que recibe por haber terminado su relación, con mudanza incluida, con Medina.
“Con Thiago estábamos separados hace bastantes meses. Lo dijo él en muchas notas, lo dije yo en muchas notas, lo dijimos en redes sociales. Nosotros lo intentamos miles de veces y no funcionamos. ¿Y por qué íbamos a reforzar algo que no estaba funcionando? El cariño va a estar siempre, porque fuimos familia fuera de tres años".
"Yo también a él, pero no, eso no significa que por eso intentamos tener algo y que sea todo forzado, no esté funcionando, no seamos felices. No lo estábamos llevando bien, porque la verdad es esa. Creo que la mejor decisión que tuvimos fue separarnos”.
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