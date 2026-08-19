La peregrinación a Luján que pocos conocen y reúne a miles

Más de 2.300 personas participaron de la XVII edición de una marcha inspirada en la peregrinación de Chartres. En octubre será el turno de la tradicional caminata juvenil.
Luján volvió a recibir una multitud de peregrinos, pero esta vez no fue la tradicional marcha de octubre. Más de 2.300 personas participaron de la XVII Peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, una caminata de unos 100 kilómetros que partió desde Rawson y llegó el domingo 17 de agosto a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
La convocatoria se realizó durante tres días, entre el viernes 15 y el domingo 17 de agosto, bajo el lema “He ahí a tu madre”. Según los organizadores, la cantidad de participantes superó a la registrada en 2025 y marcó un nuevo récord para esta peregrinación, que comenzó en 2010.
La marcha de agosto tiene una particularidad: aunque comparte destino con la multitudinaria peregrinación juvenil de octubre, se trata de una convocatoria diferente, con otra organización, recorrido y propuesta religiosa.
La peregrinación que tradicionalmente ocupa las calles de Buenos Aires y la Ruta Nacional 7 durante el primer fin de semana de octubre tendrá este año su 52ª edición. Está prevista para el sábado 3 y domingo 4 de octubre y llevará como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, según informó oficialmente el Santuario de Luján.
Esa marcha parte desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, y recorre alrededor de 60 kilómetros hasta Luján. El Santuario señala que cada año convoca a cientos de miles de peregrinos y servidores y que el recorrido se sostiene mediante puestos sanitarios, de apoyo e hidratación.
La peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, en cambio, comenzó en Rawson y extendió el camino hasta unos 100 kilómetros. Su formato también es diferente: los participantes se organizan en capítulos y durante el recorrido se realizan misas, rosarios, confesiones y momentos de adoración al Santísimo Sacramento.
Los primeros peregrinos llegaron a Rawson durante la jornada previa a la salida. El viernes 15 de agosto, coincidiendo con la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, la columna comenzó a avanzar desde la iglesia de la Inmaculada Concepción.
La propuesta tuvo como eje la oración y la penitencia. Durante el recorrido hubo sacerdotes disponibles para las confesiones y celebraciones religiosas en distintos puntos del trayecto.
El lema elegido para esta edición, “He ahí a tu madre”, remite al Evangelio de San Juan y a las palabras de Jesús desde la cruz al discípulo amado. La organización vinculó la frase con la maternidad espiritual de María y con el sentido que buscó darle a los tres días de caminata.
Nicolás Stier, uno de los fundadores de la peregrinación, explicó la importancia que la organización le da a la presencia de sacerdotes durante el recorrido: “No puede faltar la confesión: es fundamental para que haya realmente una conversión”.
La historia de esta marcha comenzó con un grupo de apenas cuatro amigos que, inspirados por la tradicional peregrinación de París a Chartres, decidieron realizar una experiencia similar en Argentina.
En aquella primera edición llegaron a Luján 18 personas. Con el paso de los años, la convocatoria fue creciendo hasta alcanzar cifras de miles de participantes.
Según los datos difundidos por los organizadores, en 2023 participaron alrededor de 1.600 personas, en 2024 la cifra se acercó a los 2.000 y en 2025 superó los 2.200. Este año, la organización informó que más de 2.300 peregrinos iniciaron el recorrido desde Rawson.
La peregrinación hacia Luján forma parte de una red internacional de marchas inspiradas en la experiencia de Chartres, en Francia. Allí se realiza desde 1983 una peregrinación durante Pentecostés que se convirtió en referencia para otras iniciativas de este tipo.
En España, la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad realizó entre el 25 y el 27 de julio su sexta edición hacia el Santuario de Covadonga, en Asturias. Su organización la define como una peregrinación anual organizada por fieles laicos e independiente de institutos, comunidades u organizaciones religiosas.
También existen iniciativas similares en otros países europeos y proyectos que buscan replicar el formato en distintos lugares de América Latina.