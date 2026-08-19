La peregrinación a Luján que pocos conocen y reúne a miles

Esa marcha parte desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, y recorre alrededor de 60 kilómetros hasta Luján. El Santuario señala que cada año convoca a cientos de miles de peregrinos y servidores y que el recorrido se sostiene mediante puestos sanitarios, de apoyo e hidratación.

Gentileza de Chloe Lapeyre.

La peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, en cambio, comenzó en Rawson y extendió el camino hasta unos 100 kilómetros. Su formato también es diferente: los participantes se organizan en capítulos y durante el recorrido se realizan misas, rosarios, confesiones y momentos de adoración al Santísimo Sacramento.

Tres días de camino hasta la Basílica

Los primeros peregrinos llegaron a Rawson durante la jornada previa a la salida. El viernes 15 de agosto, coincidiendo con la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, la columna comenzó a avanzar desde la iglesia de la Inmaculada Concepción.

El capítulo San Jorge, presente en una nueva edición de la peregrinación hacia la Basílica de Luján.

La propuesta tuvo como eje la oración y la penitencia. Durante el recorrido hubo sacerdotes disponibles para las confesiones y celebraciones religiosas en distintos puntos del trayecto.

Gentileza de Marcos Ninci.

El lema elegido para esta edición, “He ahí a tu madre”, remite al Evangelio de San Juan y a las palabras de Jesús desde la cruz al discípulo amado. La organización vinculó la frase con la maternidad espiritual de María y con el sentido que buscó darle a los tres días de caminata.

Nicolás Stier, uno de los fundadores de la peregrinación, explicó la importancia que la organización le da a la presencia de sacerdotes durante el recorrido: “No puede faltar la confesión: es fundamental para que haya realmente una conversión”.

Una convocatoria que creció desde 2010

La historia de esta marcha comenzó con un grupo de apenas cuatro amigos que, inspirados por la tradicional peregrinación de París a Chartres, decidieron realizar una experiencia similar en Argentina.

En aquella primera edición llegaron a Luján 18 personas. Con el paso de los años, la convocatoria fue creciendo hasta alcanzar cifras de miles de participantes.

Según los datos difundidos por los organizadores, en 2023 participaron alrededor de 1.600 personas, en 2024 la cifra se acercó a los 2.000 y en 2025 superó los 2.200. Este año, la organización informó que más de 2.300 peregrinos iniciaron el recorrido desde Rawson.

El santuario mariano fue el punto final de la XVII Peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad.

La peregrinación hacia Luján forma parte de una red internacional de marchas inspiradas en la experiencia de Chartres, en Francia. Allí se realiza desde 1983 una peregrinación durante Pentecostés que se convirtió en referencia para otras iniciativas de este tipo.

En España, la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad realizó entre el 25 y el 27 de julio su sexta edición hacia el Santuario de Covadonga, en Asturias. Su organización la define como una peregrinación anual organizada por fieles laicos e independiente de institutos, comunidades u organizaciones religiosas.

También existen iniciativas similares en otros países europeos y proyectos que buscan replicar el formato en distintos lugares de América Latina.