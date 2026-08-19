Pobreza que indigna: casi cuatro de cada diez chicos no pueden comprarse ropa

Un informe de la UCA revela que el 42,5% de los niños vive en la pobreza y advierte sobre las consecuencias de no acceder a ropa y calzado adecuados.
Casi cuatro de cada diez chicos no pueden acceder a ropa ni calzado, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, que analizó la evolución de la pobreza infantil entre 2018 y 2026.
El estudio muestra que la pobreza infantil alcanza al 42,5% de los niños, niñas y adolescentes, mientras que la indigencia afecta al 9,5%. Aunque ambos indicadores bajaron respecto del pico registrado en 2024, los chicos continúan siendo el grupo más afectado por la pobreza.
Ianina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA y autora del informe, explicó que la falta de ropa no implica solamente no contar con prendas adecuadas para el invierno, sino también no poder acceder a la vestimenta propia de la edad y del contexto social.
Según la especialista, esta situación puede afectar la construcción de la identidad, la seguridad y la integración con otros chicos, especialmente cuando genera diferencias respecto de sus pares.
El informe también advierte que cuatro de cada diez chicos presentan dificultades para aprender o poco deseo de asistir a la escuela, mientras que dos de cada diez tienen problemas para hacer amigos o sentirse parte de un grupo.
El estudio también analizó el efecto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Sin estas transferencias, la indigencia infantil pasaría del 9,5% al 16,4%, mientras que la pobreza subiría del 42,5% al 47,8%.
Tuñón remarcó que la pobreza durante la infancia tiene consecuencias especialmente profundas porque ocurre en una etapa de desarrollo físico, cognitivo y social. Las oportunidades que no se alcanzan durante esos años pueden ser difíciles de recuperar posteriormente, señaló.