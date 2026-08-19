Pobreza que indigna: casi cuatro de cada diez chicos no pueden comprarse ropa

El informe también advierte que cuatro de cada diez chicos presentan dificultades para aprender o poco deseo de asistir a la escuela, mientras que dos de cada diez tienen problemas para hacer amigos o sentirse parte de un grupo.

El impacto de las ayudas sociales

El estudio también analizó el efecto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Sin estas transferencias, la indigencia infantil pasaría del 9,5% al 16,4%, mientras que la pobreza subiría del 42,5% al 47,8%.

Tuñón remarcó que la pobreza durante la infancia tiene consecuencias especialmente profundas porque ocurre en una etapa de desarrollo físico, cognitivo y social. Las oportunidades que no se alcanzan durante esos años pueden ser difíciles de recuperar posteriormente, señaló.