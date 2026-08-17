El Gobierno se reúne con la Iglesia para coordinar la visita del Papa León XIV

Karina Milei encabezará la reunión con los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina.

Cuándo será el viaje de León XIV a la Argentina

El Sumo Pontífice visitará el país del 8 al 11 de noviembre próximo, en medio de una gira que lo llevará también a Uruguay y Perú.

"El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países", explicó el Vaticano en un comunicado.

El gobierno de Javier Milei celebró la confirmación de la visita y consideró que se trata de "un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional". A través de un posteo, la Oficina del Presidente sostuvo que la llegada del Papa responde a la invitación oficial formulada por el líder de La Libertad Avanza, que fue entregada personalmente por el canciller Pablo Quirno durante su viaje al Vaticano en febrero pasado.

Jorge García Cuerva será uno de los representantes de la Conferencia Episcopal que irá a la reunión con Karina Milei.

"Entre el 8 y el 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos”, destacó Milei desde su cuenta de X.

El último viaje de un Papa a la Argentina ocurrió en 1987. Aquella vez, Juan Pablo II realizó una gira pastoral de seis días por la Ciudad de Buenos Aires y diez provincias.