Detuvieron a un exasesor de Milei en Bolivia: investigan un atentado contra su expareja

Fernando Cerimedo fue aprehendido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra cuando estaba por embarcar hacia la Argentina. Según medios locales, la mujer afredida fue su pareja.
El consultor político Fernando Cerimedo, conocido por haber trabajado para el presidente Javier Milei, fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a la Argentina.
La aprehensión se produjo tras el atentado armado contra la abogada y activista Nadia Beller, quien recibió tres impactos de bala durante un ataque ocurrido el lunes por la noche y permanecía internada con diagnóstico reservado. Beller habría sido pareja de Cerimedo, según señalan medios locales.
“Está arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis. La primera es que Beller había tenido algún problema de carácter sentimental con Cerimedo”, comentó a la prensa David Gómez, de la Policía de Santa Cruz.
Nadia Beller, quien estuvo vinculada a los gobiernos del Movimientos del Socialismo (MAS) y ahora es considerada como una figura de influencia política dentro del entorno de Paz, recibió tres disparos en la puerta de un hotel.
Según se observa en las grabaciones de cámaras de seguridad, la abogada estaba en la puerta del inmueble ubicado en la zona empresarial de Santa Cruz cuando dos hombres, vestidos como repartidores de comida, bajaron de una moto, le dispararon y se llevaron su cartera y teléfono celular. Minutos después, Beller fue trasladada a un centro médico donde se le realizó una cirugía y se aguarda un informe sobre su estado de salud.
Fundador de una consultora política con sede en Buenos Aires, de una escuela de marketing digital y de un portal de activismo político, Cerimedo tiene trayectoria asesorando a gobernantes de derecha en la región, entre ellos Javier Milei y Jair Bolsonaro. En varios países enfrenta procesos legales y señalamientos formales.
Su llegada a Bolivia fue gradual. Empezó asesorando a un precandidato liberal que no logró registrar oficialmente su candidatura y posteriormente conectó con la campaña de Rodrigo Paz, a través del vínculo que tenía con la hija de actual presidente, quien habría sido estudiante de su academia. “Es el profesor de mi hija”, explicó Paz tras la primera aparición pública de ambos en un restaurante durante la campaña electoral.
Desde la llegada de Paz al poder, Cerimedo es parte de la mesa chica. Aunque no tiene un cargo fijo y no aparece registrado como funcionario público, fuentes del gobierno reportan que dirige acciones de comunicación y estrategia política, algo que ni Cerimedo ni el gobierno de Paz han desmentido.
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