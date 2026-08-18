Detuvieron a un exasesor de Milei en Bolivia: investigan un atentado contra su expareja

Según se observa en las grabaciones de cámaras de seguridad, la abogada estaba en la puerta del inmueble ubicado en la zona empresarial de Santa Cruz cuando dos hombres, vestidos como repartidores de comida, bajaron de una moto, le dispararon y se llevaron su cartera y teléfono celular. Minutos después, Beller fue trasladada a un centro médico donde se le realizó una cirugía y se aguarda un informe sobre su estado de salud.

Fundador de una consultora política con sede en Buenos Aires, de una escuela de marketing digital y de un portal de activismo político, Cerimedo tiene trayectoria asesorando a gobernantes de derecha en la región, entre ellos Javier Milei y Jair Bolsonaro. En varios países enfrenta procesos legales y señalamientos formales.

Su llegada a Bolivia fue gradual. Empezó asesorando a un precandidato liberal que no logró registrar oficialmente su candidatura y posteriormente conectó con la campaña de Rodrigo Paz, a través del vínculo que tenía con la hija de actual presidente, quien habría sido estudiante de su academia. “Es el profesor de mi hija”, explicó Paz tras la primera aparición pública de ambos en un restaurante durante la campaña electoral.

Desde la llegada de Paz al poder, Cerimedo es parte de la mesa chica. Aunque no tiene un cargo fijo y no aparece registrado como funcionario público, fuentes del gobierno reportan que dirige acciones de comunicación y estrategia política, algo que ni Cerimedo ni el gobierno de Paz han desmentido.