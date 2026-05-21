San Juan: inician una investigación para rastrear el origen histórico de la Difunta Correa

Una búsqueda que atraviesa provincias

Según explicó a Diario de Cuyo el sacerdote José Juan García, el equipo ya inició contactos con parroquias de San Juan y también con iglesias de otras provincias para rastrear archivos del siglo XIX.

lg (1) El Arzobispado abrió sus archivos para la investigación sobre la Difunta Correa.

“Tenemos que investigar desde 1810 en adelante para ver si Deolinda Correa ha nacido en esa fecha y, en el caso que sea así, tener una documentación contundente, fehaciente e histórica”, señaló.

Uno de los datos más recientes indica que Deolinda Correa podría haber nacido en Chamical, La Rioja. Por eso, también comenzarán consultas en archivos riojanos y en documentación histórica conservada en Córdoba.

Desde la Iglesia aclararon que la investigación no busca modificar la devoción popular, sino aportar elementos históricos sobre el origen de la figura.

“La devoción a la Difunta Correa, con datos o sin datos, va a seguir igual”, afirmó García. Y agregó: “Creemos que esta investigación puede aportar un poco más de sustento científico”.

Como antecedente, recordó el caso de San Juan Diego, vinculado a la Virgen de Guadalupe, cuya existencia histórica pudo respaldarse documentalmente años después.

lg (2) La devoción popular a la Difunta Correa convoca cada año a miles de peregrinos.

Entre los pocos registros hallados hasta ahora aparece una publicación periodística de 1865 donde se menciona a un “Baudilio Bustos Correa”, quien habría vendido una vivienda en San Juan antes de mudarse a Córdoba. Los investigadores creen que podría tratarse del hijo asociado a la historia de la Difunta Correa.

El proyecto reúne a historiadores, docentes, investigadores y estudiantes avanzados de Historia. Además, vecinos sanjuaninos comenzaron a aportar fotografías, documentos antiguos y relatos familiares que podrían ayudar a reconstruir parte de la historia.

Mientras avanza la búsqueda, desde la Iglesia destacan que la devoción continúa creciendo en Argentina y en países vecinos como Chile, Bolivia y Paraguay, desde donde miles de peregrinos visitan cada año el santuario de Vallecito.