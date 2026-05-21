Ramiro Marra reapareció con críticas al entorno de Milei: "Sí, le mienten"

Las declaraciones reavivaron la interna libertaria y volvieron a exponer el distanciamiento entre Marra y Milei, quienes supieron mostrarse muy cercanos durante la campaña presidencial de 2023. La relación se quebró luego de que el mandatario justificara la expulsión del exlegislador de La Libertad Avanza, a comienzos de 2025, argumentando que había acompañado un presupuesto que incluía aumentos de impuestos.

Desde entonces, Marra se mantuvo alejado del núcleo duro libertario, aunque sus recientes declaraciones volvieron a encender la tensión dentro del oficialismo y dejaron nuevas señales de malestar con el entorno presidencial.