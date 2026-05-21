Ramiro Marra reapareció con críticas al entorno de Milei: "Sí, le mienten"

El exlegislador porteño apuntó contra el círculo cercano del presidente y dejó un fuerte mensaje sobre las internas dentro del oficialismo.
El exlegislador porteño Ramiro Marra volvió a quedar en el centro de la escena política tras publicar un duro mensaje dirigido al entorno del presidente Javier Milei. En medio de las tensiones internas de La Libertad Avanza, el economista aseguró que al mandatario “le mienten” y cuestionó las lealtades dentro del espacio libertario.
A través de una publicación en la red social X titulada “Sí, le mienten”, Marra afirmó: “Lo sufrí en carne propia. A veces uno decide callar y guardarse las cosas por el bien y la estabilidad del país, pero tampoco podemos fingir demencia eternamente”.
Además, lanzó una frase con fuerte carga política y una crítica implícita hacia el armado de poder que rodea al presidente y a su hermana, Karina Milei: “La lealtad es con las ideas y con la verdad, no con el diario de Yrigoyen que le arman”.
Las declaraciones reavivaron la interna libertaria y volvieron a exponer el distanciamiento entre Marra y Milei, quienes supieron mostrarse muy cercanos durante la campaña presidencial de 2023. La relación se quebró luego de que el mandatario justificara la expulsión del exlegislador de La Libertad Avanza, a comienzos de 2025, argumentando que había acompañado un presupuesto que incluía aumentos de impuestos.
Desde entonces, Marra se mantuvo alejado del núcleo duro libertario, aunque sus recientes declaraciones volvieron a encender la tensión dentro del oficialismo y dejaron nuevas señales de malestar con el entorno presidencial.
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