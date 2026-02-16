Imputaron a los tres detenidos por el crimen en el Carnaval de Mercedes

La causa por el asesinato de un joven de 18 años fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Además, el fiscal pidió que la aprehensión se convierta en detención.

La autopsia a Brian Cabrera, el joven de 18 años asesinado durante los festejos de Carnaval en Mercedes, confirmó que murió por un disparo en la cabeza. El estudio forense determinó que sufrió una lesión craneoencefálica producto de un impacto de bala con orificio de entrada en la zona occipital derecha.

El proyectil fue recuperado por los investigadores y, según las primeras pericias, presenta características compatibles con un revólver calibre 22 secuestrado en la escena. La causa fue caratulada como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y ya hay tres personas imputadas.

El fiscal Matías Lattaro, titular de la UFI N°2, imputó a María Luján Aiza, de 33 años, como autora del delito, mientras que Martín Ezequiel Auza, de 19, y Omar Auza, de 54, fueron señalados como presuntos partícipes primarios. Los tres declararon este lunes bajo los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal y la fiscalía solicitó que la aprehensión se convierta en detención formal.

mercedescarnaval
Brian Cabrera recibió un impacto de bala en la zona occipital derecha, con orificio de entrada.

De acuerdo con la investigación, el hecho se originó tras una discusión en calle 29 entre 22 y 24. En medio del conflicto, uno de los involucrados efectuó disparos al aire y luego entregó el arma a la mujer imputada. En ese momento intervino la víctima, quien habría intentado defender a su hermano.

Según consta en el expediente, la mujer y el joven de 19 años habrían disparado contra Cabrera, dejándolo gravemente herido en el lugar y luego se dieron a la fuga. El joven fue trasladado al hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero falleció a raíz de las lesiones. La investigación continúa para esclarecer la mecánica exacta del hecho.

