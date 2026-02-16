Policiales |

Declaró el acusado de atropellar y matar a una joven en La Plata: qué dijo

Julio Cornelio Guerra Torres, de 41 años, aseguró que no se detuvo tras el impacto por miedo y continuará detenido por homicidio culposo agravado. El abogado de la familia de Eugenia Carril cuestionó la declaración.

El hombre acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril en La Plata declaró ante la fiscalía y sostuvo que “se quedó dormido” al momento del impacto. Julio Cornelio Guerra Torres, de 41 años, afirmó que conducía su Chevrolet Meriva por la zona de calle 96, en Villa Elvira, cuando “cabeceó una o dos veces” y sintió un golpe seco.

Según su testimonio, tras el impacto entró en pánico porque creyó que alguien le había arrojado un objeto con fines de robo. Por ese motivo, dijo que siguió hasta su casa sin detenerse. Recién al día siguiente, al observar los daños en la carrocería del vehículo, aseguró haber comprendido lo ocurrido. Entonces, contactó a una abogada y se entregó a la Justicia.

La investigación avanza bajo la calificación de homicidio culposo agravado por abandono de persona. El juez de Garantías Juan Pablo Masi ordenó su detención luego de que la fiscalía reuniera elementos que lo vinculan con el hecho ocurrido el 13 de febrero por la noche. Desde la querella, el abogado de la familia, Fabián Musto, cuestionó la declaración del imputado y afirmó que “no pudo contestar ninguna de las preguntas con exactitud”.

La joven de 18 años murió en La Plata tras ser atropellada y abandonada cuando volvía a su casa desde la facultad.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la joven de 18 años caminaba por la zona cuando fue embestida por un vehículo que circulaba en el mismo sentido. Las cámaras de seguridad privadas y municipales permitieron identificar el recorrido del auto y localizarlo en un domicilio de Villa Elvira.

El vehículo fue secuestrado y será sometido a pericias técnicas, mientras continúan las medidas de prueba para determinar la mecánica del hecho y el grado de responsabilidad penal del acusado.

