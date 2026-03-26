Intensifican operativos contra el dengue en Lomas de Zamora

El plan de abordaje integral del municipio contempla el descacharrado, retirando objetos en desuso que puedan acumular agua en patios y jardines, y la concientización de los vecinos, recorriendo casa por casa, donde se entrega folletería sobre cómo prevenir la propagación del mosquito que transmite el dengue y chikungunya. Durante las jornadas, además, los equipos de Salud Lomas visitan hogares y espacios comunitarios para dialogar con la comunidad y brindar recomendaciones fundamentales que permitan evitar la formación de criaderos.

Las autoridades recordaron que la Campaña Provincial de Vacunación contra el Dengue continúa vigente para personas de 15 a 59 años que residan en la provincia, hayan tenido la enfermedad anteriormente o no. Hasta el 10 de este mes, ya se han aplicado 198.193 dosis en todo el territorio bonaerense.

La vacuna puede solicitarse en forma gratuita en el Centro Integral de Salud (CIS) Budge, de Quesada y Campoamor; el CIS Santa Marta, de Voltaire 1.650; y en el CIS San Martín, de Anchoris 3.338, de lunes a viernes de 8 a 15. También está disponible en el CIS Santa Catalina, de Mercuri entre Santa Fe y Milán, de lunes a viernes de 8 a 13. Por su parte, en el Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Banfield, de Cochabamba 922 y el HDI de Temperley, de avenida Hipólito Yrigoyen 10.002, se aplica la vacuna de lunes a viernes de 8 a 12. Se recuerda que, en caso de haber tenido dengue, se debe esperar seis meses antes de recibir la dosis.

Se recomienda a los vecinos que, ante la aparición de fiebre alta, dolor articular intenso, sarpullido o dolor detrás de los ojos, consulten de inmediato al centro de salud más cercano y eviten la automedicación.