Intensifican operativos contra el dengue en Lomas de Zamora

El Municipio refuerza las tareas de prevención y concientización en los barrios tras la confirmación de la aparición de varios casos en Ingeniero Budge.
Con el fin de contener el avance de las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, el Municipio de Lomas de Zamora intensificó los operativos de prevención y control ambiental en diversos puntos del distrito. Las recorridas, que incluyen tareas de descacharrado, fumigación y sensibilización puerta a puerta, se realizan con especial énfasis en las zonas identificadas con mayor riesgo epidemiológico.
Según los datos oficiales del último Boletín Epidemiológico (SE 10) del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se ha identificado un brote de fiebre chikungunya en el municipio de Lomas de Zamora. El caso índice corresponde a una residente en Ingeniero Budge, quien inició síntomas el 5 de de este mes y no presentaba antecedentes de viaje, lo que confirma la transmisión autóctona.
A raíz de este hallazgo, el municipio implementó un bloqueo de foco donde se identificaron otras 10 personas con síntomas compatibles, de las cuales 7 resultaron positivas para el virus chikungunya. En lo que va de la temporada, Lomas de Zamora concentra 11 de los casos notificados en la provincia, siendo el único distrito con un brote activo de esta enfermedad hasta la fecha.
A diferencia de la fiebre chikungunya, la provincia no registra brotes de dengue actualmente. Sin embargo, la vigilancia entomológica mediante sensores de ovipostura ha detectado presencia de huevos de Aedes aegypti en Lomas de Zamora, lo que indica una actividad sostenida del vector en el territorio. Ante este escenario, los equipos de salud locales y provinciales han emitido una alerta epidemiológica para optimizar el diagnóstico diferencial y asegurar que todo caso sospechoso sea estudiado por laboratorio.
El plan de abordaje integral del municipio contempla el descacharrado, retirando objetos en desuso que puedan acumular agua en patios y jardines, y la concientización de los vecinos, recorriendo casa por casa, donde se entrega folletería sobre cómo prevenir la propagación del mosquito que transmite el dengue y chikungunya. Durante las jornadas, además, los equipos de Salud Lomas visitan hogares y espacios comunitarios para dialogar con la comunidad y brindar recomendaciones fundamentales que permitan evitar la formación de criaderos.
Las autoridades recordaron que la Campaña Provincial de Vacunación contra el Dengue continúa vigente para personas de 15 a 59 años que residan en la provincia, hayan tenido la enfermedad anteriormente o no. Hasta el 10 de este mes, ya se han aplicado 198.193 dosis en todo el territorio bonaerense.
La vacuna puede solicitarse en forma gratuita en el Centro Integral de Salud (CIS) Budge, de Quesada y Campoamor; el CIS Santa Marta, de Voltaire 1.650; y en el CIS San Martín, de Anchoris 3.338, de lunes a viernes de 8 a 15. También está disponible en el CIS Santa Catalina, de Mercuri entre Santa Fe y Milán, de lunes a viernes de 8 a 13. Por su parte, en el Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Banfield, de Cochabamba 922 y el HDI de Temperley, de avenida Hipólito Yrigoyen 10.002, se aplica la vacuna de lunes a viernes de 8 a 12. Se recuerda que, en caso de haber tenido dengue, se debe esperar seis meses antes de recibir la dosis.
Se recomienda a los vecinos que, ante la aparición de fiebre alta, dolor articular intenso, sarpullido o dolor detrás de los ojos, consulten de inmediato al centro de salud más cercano y eviten la automedicación.