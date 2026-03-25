Anuncian nueva restricción para los trenes de la Línea Sarmiento

No circularán entre Merlo y Moreno el sábado desde el mediodía y el domingo hasta avanzada la tarde. En los últimos dos meses, se aplicaron limitaciones durante siete días, a las que se suman la cancelación de los servicios nocturnos a partir de las 20.27.
Una vez más en los últimos dos meses, los usuarios del ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento -operada por la estatal Trenes Argentinos- enfrentarán una fuerte alteración del servicio. Será el sábado desde el mediodía y el domingo hasta avanzada la tarde, cuando las formaciones no circularán entre Moreno y Merlo, por lo que esa última estación será la cabecera. El motivo, trabajos de renovación de circuitos de vía en ese tramo. La novedad se conoció a través de un comunicado interno de Trenes Argentinos difundido a través de las redes sociales.
El sábado, el último tren de Once a Moreno (3587) saldrá a las 12.20, y el último de Moreno a Once (3610), partirá a las 13.50. A partir de ese momento y hasta el fin del servicio, habrá una frecuencia de una formación cada más de 20 minutos a Merlo, ya que se anunció que respecto al itinerario habitual, habrá cancelaciones parciales en Castelar.
El domingo, desde el inicio del servicio continuará interrumpido el tramo entre Merlo y Moreno. El primer tren de Once a Moreno (3857) saldrá a las 12.57, mientras que el primero de Moreno a Once (3864) partirá recién a las 14.25.
En consecuencia, quienes deben llegar a Paso del Rey o Moreno, deberán recurrir al escaso servicio de colectivos, que en anteriores interrupciones del servicio de la Línea Sarmiento demostró no estar a la altura de las circunstancias. La paradoja es que también deberán recurrir al autotransporte quienes quieran tomar en Moreno los trenes del ramal diésel que llegan a Luján y Mercedes.
Respecto a las interrupciones en el servicio, la primera fue el sábado 7 y domingo 8 de febrero, cuando no circularon los trenes entre Once y Haedo. El sábado 14 y domingo 15 del mismo mes directamente no hubo trenes entre Once y Moreno, mientras que el lunes 16 y martes 17 (feriados de carnaval), nuevamente estuvo interrumpido entre Once y Haedo. Y el domingo 8 de este mes, marzo, la restricción se aplicó entre Once y Liniers. Por otra parte, el jueves 19 de febrero el servicio estuvo interrumpido por el paro general convocado por la CGT. En tanto, para el domingo y lunes pasados se anunció que no circularían trenes entre Once y Flores por la renovación de un Aparato de Vía (ADV) en Caballito. Sin embargo, no se efectivizó la restricción, aduciendo una situación meteorológica que tuvo lugar el sábado.
Las sucesivas interrupciones -que estuvieron acompañadas de un pésimo servicio por parte de las líneas de colectivos que debían reemplazarlo- han llevado a los usuarios a preguntar en redes sociales antes de cada fin de semana si los trenes tendrán una circulación restringida.
Y aunque en los últimos meses han cambiado varias veces los horarios, hay una constante cancelación de servicios nocturnos, que además varían de una semana a otra. Según el itinerario actual -vigente desde el 9 de este mes- el primer tren a Moreno debería salir a las 4.05, pero lo hace 4.51. Y el último debería partir a las 23.55, pero lo hace a las 22.29. Previamente hay recortes y cancelaciones: la frecuencia normal concluye a las 20.27. Los siguientes trenes a Moreno salen a las 20.49, 21.13 y 21.48. En vez de un tren cada 12 minutos, termina siendo de uno cada 40 minutos. En sentido contrario, el primer tren a Once debería partir de Moreno a las 3. Pero recién lo hace a las 3.44. Y el último sale 22.20, cancelándose los trenes de 20.01 y 21.08 en el tramo entre Castelar y Once.
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