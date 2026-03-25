Anuncian nueva restricción para los trenes de la Línea Sarmiento

Respecto a las interrupciones en el servicio, la primera fue el sábado 7 y domingo 8 de febrero, cuando no circularon los trenes entre Once y Haedo. El sábado 14 y domingo 15 del mismo mes directamente no hubo trenes entre Once y Moreno, mientras que el lunes 16 y martes 17 (feriados de carnaval), nuevamente estuvo interrumpido entre Once y Haedo. Y el domingo 8 de este mes, marzo, la restricción se aplicó entre Once y Liniers. Por otra parte, el jueves 19 de febrero el servicio estuvo interrumpido por el paro general convocado por la CGT. En tanto, para el domingo y lunes pasados se anunció que no circularían trenes entre Once y Flores por la renovación de un Aparato de Vía (ADV) en Caballito. Sin embargo, no se efectivizó la restricción, aduciendo una situación meteorológica que tuvo lugar el sábado.

Las sucesivas interrupciones -que estuvieron acompañadas de un pésimo servicio por parte de las líneas de colectivos que debían reemplazarlo- han llevado a los usuarios a preguntar en redes sociales antes de cada fin de semana si los trenes tendrán una circulación restringida.

Y aunque en los últimos meses han cambiado varias veces los horarios, hay una constante cancelación de servicios nocturnos, que además varían de una semana a otra. Según el itinerario actual -vigente desde el 9 de este mes- el primer tren a Moreno debería salir a las 4.05, pero lo hace 4.51. Y el último debería partir a las 23.55, pero lo hace a las 22.29. Previamente hay recortes y cancelaciones: la frecuencia normal concluye a las 20.27. Los siguientes trenes a Moreno salen a las 20.49, 21.13 y 21.48. En vez de un tren cada 12 minutos, termina siendo de uno cada 40 minutos. En sentido contrario, el primer tren a Once debería partir de Moreno a las 3. Pero recién lo hace a las 3.44. Y el último sale 22.20, cancelándose los trenes de 20.01 y 21.08 en el tramo entre Castelar y Once.