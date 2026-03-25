Manuel Adorni rompe el silencio tras las polémicas: "No tengo nada que esconder"

Después de casi dos meses, Manuel Adorni volvió a encabezar una conferencia de prensa en la Casa Rosada y fue consultado por todas las polémicas en las que está involucrado.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a defenderse en medio de la polémica por sus viajes y su declaración jurada: “No tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno”, expresó el funcionario en conferencia de prensa. Fue la primera vez que encabezó una rueda de prensa en la Casa Rosada en casi dos meses, después de varias semanas cargadas de polémicas en el equipo de Javier Milei.
Adorni anunció que el Gobierno enviará nuevas reformas al Congreso. Una de las más importantes es la creación de un fondo para comprar armamento para las Fuerzas Armadas, que se financiaría con el 10% de la venta de activos del Estado. Con esta movida, el jefe de ministros retoma esta semana sus reuniones cara a cara con los funcionarios.
En paralelo, Adorni reactivará los encuentros individuales con Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello y Alejandra Monteoliva. El objetivo es claro: retomar el control de la gestión y ordenar las prioridades en un momento de desgaste político. Esta vuelta a la exposición pública es vista por el oficialismo como una pieza clave para salir del eje de las críticas. Incluso, para este viernes está prevista una actividad donde estará junto al presidente Milei y Karina Milei, en lo que será un gesto de respaldo político hacia él.
Esta reaparición llega después de un tiempo complicado para Adorni, marcado por los escandalosos viajes a Estados Unidos y Punta del Este, la presencia de su esposa en la comitiva oficial y la aparición de una propiedad que no estaba en su declaración jurada. Todo esto derivó en pedidos de informes y presentaciones judiciales. En cuanto a estas polémicas, el funcionario expresó: "Quédense tranquilos que todo lo que tiene que estar declarado en los organismos, está declarado como corresponde. Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida". Lo del viaje a Punta del Este fue un viaje familiar: "El viaje lo pagué yo".
Además, el jefe de Gabinete, que principalmente fue consultado por su declaración jurada, se negó a responder algunas preguntas sobre los montos pagados: "Vos apenas sos un periodista, no sos un juez. Por tu pregunta de mal gusto no voy a responder".
A pesar de que en las últimas horas volvieron a sonar nombres de posibles reemplazos para su cargo, como los de Diego Santilli o Martín Menem, desde la Casa Rosada descartan cualquier cambio por ahora. Sostienen que Adorni mantiene el aval total de Milei y que esta combinación de conferencias, reuniones y fotos oficiales es la apuesta del Gobierno para desactivar las versiones de salida y consolidar su continuidad en el puesto. Sobre este tema expresó: "Cuando el presidente considere que tenemos (los ministros) que dar un paso al costado, nos vamos".
comentar