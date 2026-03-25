Manuel Adorni rompe el silencio tras las polémicas: "No tengo nada que esconder"

Además, el jefe de Gabinete, que principalmente fue consultado por su declaración jurada, se negó a responder algunas preguntas sobre los montos pagados: "Vos apenas sos un periodista, no sos un juez. Por tu pregunta de mal gusto no voy a responder".

A pesar de que en las últimas horas volvieron a sonar nombres de posibles reemplazos para su cargo, como los de Diego Santilli o Martín Menem, desde la Casa Rosada descartan cualquier cambio por ahora. Sostienen que Adorni mantiene el aval total de Milei y que esta combinación de conferencias, reuniones y fotos oficiales es la apuesta del Gobierno para desactivar las versiones de salida y consolidar su continuidad en el puesto. Sobre este tema expresó: "Cuando el presidente considere que tenemos (los ministros) que dar un paso al costado, nos vamos".