El Ministerio de Capital Humano activó la SUBE gratis: quiénes pueden acceder

El organismo a cargo de Sandra Pettovello reglamentó el boleto gratuito y simplificó el trámite para que se aplique de forma automática en todo el país.

El Gobierno nacional confirmó la implementación de la gratuidad en la tarjeta SUBE para las personas con discapacidad, luego de la publicación de una nueva resolución en el Boletín Oficial. La medida fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano bajo la conducción de Sandra Pettovello y apunta a simplificar los trámites para garantizar el acceso al transporte público sin costos para este sector.