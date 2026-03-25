El Ministerio de Capital Humano activó la SUBE gratis: quiénes pueden acceder

El organismo a cargo de Sandra Pettovello reglamentó el boleto gratuito y simplificó el trámite para que se aplique de forma automática en todo el país.
El Gobierno nacional confirmó la implementación de la gratuidad en la tarjeta SUBE para las personas con discapacidad, luego de la publicación de una nueva resolución en el Boletín Oficial. La medida fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano bajo la conducción de Sandra Pettovello y apunta a simplificar los trámites para garantizar el acceso al transporte público sin costos para este sector.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 415/2026 del Ministerio de Salud, se autorizó a la Secretaría Nacional de Discapacidad a coordinar con la Secretaría de Transporte los mecanismos necesarios para aplicar el beneficio. La iniciativa se llevará adelante mediante un convenio con Nación Servicios S.A., con el objetivo de integrar los sistemas y evitar gestiones presenciales innecesarias.
El nuevo esquema busca que la gratuidad se otorgue de manera más ágil, reduciendo pasos administrativos y permitiendo que las personas alcanzadas puedan utilizar el transporte público con la tarjeta SUBE sin tener que realizar trámites adicionales. Según se informó, la medida forma parte de un proceso de modernización para facilitar el acceso a derechos y prestaciones sociales.
En paralelo, la normativa también introdujo cambios en el área sanitaria. La Secretaría de Gestión Sanitaria quedó habilitada para avanzar en un acuerdo con el Ministerio de Capital Humano para vincular de manera automática la entrega de títulos universitarios con la Matrícula Nacional de los profesionales de la salud. El objetivo es acelerar la inserción laboral y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
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