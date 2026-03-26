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Filmaron la caída de un bus a un río que dejó más de 20 muertos

Un bus cayó a un río en Bangladés cuando intentaba subir a un ferry. Se reportaron más de 20 muertos

Al menos 24 personas fallecieron este miércoles luego de que el autobús en el que se trasladaban se precipitara al río Padma, cuando intentaba subir a un ferry en el distrito de Rajbari, en Bangladesh, según informó el Servicio de Bomberos y Defensa Civil del país asiático.

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En el vehículo viajaban alrededor de 40 pasajeros, de los cuales ocho lograron ser rescatados con vida. "Puede que aún haya personas desaparecidas", advirtió el inspector de policía Russel Mollah, quien además explicó que las tareas de rescate fueron interrumpidas al anochecer y continuarán al amanecer.

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El colectivo quedó sumergido a una profundidad de 18 metros antes de poder ser extraído del agua. En su interior se hallaron 22 cuerpos sin vida.

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