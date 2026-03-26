Filmaron la caída de un bus a un río que dejó más de 20 muertos

Un bus cayó a un río en Bangladés cuando intentaba subir a un ferry. Se reportaron más de 20 muertos

Al menos 24 personas fallecieron este miércoles luego de que el autobús en el que se trasladaban se precipitara al río Padma, cuando intentaba subir a un ferry en el distrito de Rajbari, en Bangladesh, según informó el Servicio de Bomberos y Defensa Civil del país asiático.